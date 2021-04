POMIRILE SE SNEŽANA DAKIĆ I ALEKSANDRA MLADENOVIĆ: Voditeljka komentarisala PLASTIČNI izgled pevačice, pa joj se izvinila u poruci

Sukob između Snežane Dakić i Aleksandre Mladenović nastao je nakon što je voditeljka prokomentarisala fizički izgled pevačice, na šta joj je pevačica poručila da bi prvo trebalo da pogleda sebe.

Voditeljka je naglasila da nikada nije rekla da je Aleksandra ružna.

"Ja nikada za bilo koga ne bih upotrebila reč ružan jer je to diskriminišući pojam, a ja se tako ne izražavam... Ako komentarišem nečiji izgled i hoću da ga ispljujem, ja to radim biranim rečima, tako da nikoga ne vređam, eventualno to može nekom da se ne svidi. Kada sam videla taj članak ja sam uzela telefon i napisala joj poruku direktno na Instagram da joj se izvinim ako su je moje reči na bilo koji način uznemirile i da mi je žao što je izašao tako lažan naslov jer ja to tako nisam rekla", rekla je Snežana.

"Odgovorila mi je da je članak jeste puno uznemirio. Ja ne znam puno detalja iz života pevačica, tako da ne znam da je ona imala hormonski poremećaj i da joj je oticalo lice i da se u njemu više skupljala tečnost. Otkud bih ja to znala?!", dodala je Dakićeva.

"Nezahvalno je komentarisati tuđi izgled i ja se trudim da nikoga ne ispljujem. Susret sa egom i tom tvojom reakcijom ega Ko je on? Šta će on o meni da misli? Zna li on ko sam ja?, to dođe na red tek u nekim zrelim godinama, a neki ljudi se nikad ne preispitaju da li možda oni burno reaguju iz ego-pozicije", dodala je Snežana.

"Nije lako istrpeti kritiku i ne braniti se, nije lako ni prihvatiti objektivnu kritiku jer to zahteva zrelost. Zato je lakše kad sam sa sobom raščistiš da li taj neko o tebi priča iz nekih svojih motiva ili ga je neko isprovocirao, što nema veze sa mnom", istakla je Dakićeva.

