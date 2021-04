BRENA DOKAZUJE DA JE DEVIN SIN MIROSLAVA ILIĆA! Pevačeva nekadašnja ljubavnica otkrila sve detalje, evo kako učestvuje PEVAČICA

Mirjana Antonović, nekadašnja ljubavnica Miroslava Ilića, i njen sin Devin juče su tri i po sata davali iskaz u Palati pravde, gde se poslednjih osam godina dokazuje očinstvo slavnog pevača. Oni su zbog suđenja pre nekoliko dana došli iz Amerike.

Očekuje pobedu

Antonovićeva je neposredno pred ulazak u sudnicu u kratkom razgovoru s novinarima Kurira istakla da se nada pozitivnom ishodu.

- Očekujem pobedu i znam da se Miroslav neće pojaviti danas. Samo želim da se ova agonija što pre završi - rekla nam je Mirjana.

Dali iskaze Devin i Mirjana Antonović foto: ATA images

Miroslavljev sin Devin nije želeo da govori o detaljima slučaja.

- Ovo je katastrofa. Previše traje i ne znam šta bih rekao kako se osećam. Napeto je i neverovatno šta se dešava - rekao je Devin.

- Kako Devinu može biti kada dolazi ovde da bi se sudio sa ocem i ostavlja sve obaveze? Nadamo se najboljem, jer je istina na našoj strani, ali sve previše traje - istakla je nervozna Mirjana.

Nije se pojavio

Miroslav se nije pojavio na suđenju u Palati pravde, a Mirjanin advokat naglasio je da su svedoci ključni.

- Sud će doneti odluku, a da li će biti u našu korist, to ne znam unapred. Očekujem da se postupak završi i sud donese presudu. Miroslav ne treba da se pojavi ukoliko ne želi, on neće dati DNK, ali postoje svedoci koji su bili prisutni tokom njihove veze - rekao je on.

Kurir je došao do saznanja da će jedan od tih ključnih svedoka biti i Lepa Brena, koja se decenijama druži s Mirjanom i upućena je u sve detalje veze i odnosa svoje bliske prijateljice i pevača. To je za naš list potvrdila Antonovićeva.

- Sad nam je ostalo da idemo dalje sa svedocima, među kojima je naša draga Brena.

Inače, Mira je još ranije pričala o odnosu Brene i Ilića.

- Brena je ćutala i trpela Miroslava godinama, kako je non-stop pljuvao po njoj, a znao je da ona štiti njegovo dete.

SVAĐA Goca okrenula muža protiv Brene i Popovića foto: Sonja Spasić Mira je svojevremeno ispričala da je Ilićeva supruga Gordana glavni krivac što se on posvađao s Brenom i Sašom Popovićem. - Gordana je oterala sve ljude od njega, posebno nije volela Brenu i Sašu, jer su se družili sa mnom. Ubedila ga je čak da je Brena krišom htela da uzme čašu iz koje je pio za DNK analizu.

Kurir.rs/ Aleksandar Panić Foto: Damir Dervišagić, ATA images

Bonus video:

00:24 BRENA BAŠ ZNA DA UŽIVA! Pevačica otputovala u Crnu goru, snimila VRHUNSKI pogled iz aviona, pa se NJEMU posebno obratila!