LEPA LUKIĆ GUŠILA SE U SUZAMA NA KOMEMORACIJI: Ređale se slike iz mladosti sa Tozovcem, a pevačica se rasplakala (FOTO)

Legendarna pevačica narodne muzike Lepa Lukić pojavila se u roze jakni, sa rukavicama i zaštitnom maskom koju nije skidala.

Legenda narodne muzike Predrag Živković Tozovac koji je preminuo 6. aprila, danas će biti ispraćen na večni počinak u 15 sati, a brojne kolege i prijatelji okupili su se na komemoraciji da se poslednji put pozdrave sa njim. Neutešnu udovicu Mimu tešila je pevačica Ana Bekuta.

Lepa Lukić pojavila se sa zakašnjenjem na komemoraciji i odmah je počela da plače kada je videla fotografije koje su se ređale iz mladosti. Začuli su se najveći hitovi Predraga Živkovića Tozovca, a jedan od prvih "Prazna čaša na mom stolu".

Lepa nije bila jedina koja je lila suze, već se rasplakao i njen kolega Dragan Kojić Keba.

Lepa nikada nije krila koliko je jako prijateljstvo vezivalo nju i Tozovca, ona je nedavno otkrila i neke detalje iz njegovog života, ali i ispričala koliko joj je značio preminuli peva.

- Bio je šmeker, dugovit, svi su ga voleli, fanovi su nam radili slike. Sve slike imam u kući, palo mi je teško. Zvala sam njegovu ženu, sve nas je iznenadilo. Sećam se da smo preko estrade putovali autobusom po koncertima, to je bilo takvog smeha i druženja, danas to ne postoji. On, ja i Era smo zabavljali ceo autobus. Zbivao je šale na svoj račun. Bio je voljen i omiljen. U takvoj smo situaciji da su mnoge poznate ličnosti otišle. Njegova žena mi je rekla da je imao upalu pluća. Nisam znala da je vraćen u bolnicu, znala sam samo da je izašao. Poznajem ga mnogo, mi smo iz istog kraja - rekla je Lepa jednom prilikom.

