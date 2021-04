ŠERIFOVIĆEVA POSLE VANJE OSTALA BEZ JOŠ DVA KANDIDATA: SMRT U porodici, haos u GRANDU, Vanja, Mahir i Stela ostavili Mariju

Marija Šerifović, nakon diskvalifikacije Vanje Knežević, kojoj su predviđali uspeh u "Zvezdama Granda", ostala je bez još dva jaka takmičara. Stela Rade iz Hrvatske pre dva dana je donela odluku da napusti takmičenje, dok je nekoliko dana pre nje to uradio i Mahir Mulalić iz Bosne i Hercegovine, koji je bio jedan od favorita za pobedu.

Mahir Mulaić foto: Instagram

Mlada pevačica je rešila da karijeru uzme u svoje ruke, jer smatra da na sceni "Granda" nije prava ona, dok je Mahiru preminula majka. On nije našao snage da nastavi s takmičenjem, a Marija, kao i Saša Popović, imali su razumevanja za njegovu odluku. On se ovim povodom nije oglašavao, niti se nama javljao na telefon kad smo ga pozvali.

Marija Šerifović i Stela Rade foto: Instagram

Marijina kandidatkinja, koju su svi upamtili po roze kosi, oglasila se na svom Jutjub kanalu. - Odustala sam od "Zvezda Granda". Nemam ništa protiv "Granda", to je lepo iskustvo za mene, mnogo toga sam naučila, ali sam shvatila da to nije moj put. Ne želim da potpišem ugovor s "Grandom", otvaram svoj studio, svoju produkcijsku kuću, radim na prvoj autorskoj pesmi, koju će uskoro objaviti. Radim sa svojim dečkom Tinom. Odlučili smo da idemo dužim i sigurno težim putem. Ne želim da mi se karijera gradi na nekom žutilu, pričama, tračevima, ne želim da mi se karijerom bavi neko drugi. Ponavljam, ne mislim da su "Zvezde Granda" loš put, mnogo ljudi se tamo proslavilo, ali smatram da ja nisam lik za to - rekla je i nastavila:

foto: Printscreen

- Prioriteti su mi se promenili, želim da budem slobodna, da pevam pesme koje ja želim. Iz tog razloga "Grand" nije za mene. Druga stvar je što tamo ja ne mogu biti ono što jesam. Taj koncept mi ne odgovara, tamo ne mogu da dam svoj maksimum, jedni mi kažu da sam više za narodnu muziku, drugi za pop i u svemu tome ja nisam uspela da popričam sama sa sobom šta sam, narodnjak ili pop pevač. Tamo ne mogu da dođem do izražaja. Još jedna stvar koja me je naterala da baš sada odustanem jeste to što sam pripremila jako zahtevne pesme za ovaj krug, a koje su meni drage. Jedna je "Stine" od Olivera Dragojevića i druga od Kaliopi "Crno i belo". Nekako mi je sve vreme u glavi da tamo neću moći da pokažem kako ih ja zaista mogu otpevati. Tamo mi je neprirodno okruženje, ne mogu da kontrolišem uslove u kojima pevam, ne kažem da su loši, ali su specifični. I matrice nisam našla dovoljno dobre, to ne bih bila ja - završila je Stela Rade.

Ljiljana Stanišić

BONUS VIDEO:

04:07 OPRAŠTAM IM MALTRETIRANJE! Vanja Knežević ŽESTOKO odgovorila POPOVIĆU: Saša se hvata za moj stori, A O VREĐANJU ne želi da priča!