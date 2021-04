JELENA BIN DRAI I BILJANA TIPSAREVIĆ ODUŠEVILE FOTKOM NA MREŽAMA: Najbogatija SRPKINJA PRVI PUT pokazala TRUDNIČKI STOMAK! FOTO

Jelena Jakovljević Bin Drai je bivša srpska manekenka i misica i modni dizajner. Otkako je postala deo porodice Bin Drai Jelena važi za jednu od najbogatijih srpkinja na svetu.

foto: Printscreen/Instagram

Jelenina drugarica, Biljana Tipsarević, danas je podelila fotografiju na svom Instagramu, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, budući da je ovo prva fotografija trudne Jelene.

- Predivna duša i carica moja drugarica! Uvek tu da me nasmeje do suza svojim humorom, da me sasluša i izvuče ono nabolje iz mene. Čuvajte takve prijatelje uvek i zauvek, i kada vas kilometri i vreme deli - napisala je Biljana.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:00 JELENA BIN DRAI U DUBAIJU LUDUJE UZ SRPSKE HITOVE