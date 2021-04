ŠA VARAO ŽENU SA PEVAČICOM GRANDA? Živeo je dvostruki život, a Ivana kad je saznala ostala u ŠOKU: Glumila je da nam je prijatelj!

Nenad Aleksić Ša godinama je navodno varao suprugu Ivanu Aleksić sa pevačicom Granda.

foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Kako Ivanina drugarica navodi, reper se navodno dve, tri godine navodno viđao sa drugom ženom.

- Ša bi trebalo da prokomentariše neko stručno lice, a ne ja. Taj čovek je vrlo dvoličan i čudan. Ja sam sigurna da je on Ivanu stvarno voleo, ali njemu je u krvi da se dokazuje u svemu i svima, pa i preko žena. On se poslednje dve, tri godine viđao sa jednom poznatom pevačicom iz Granda, ja joj neću reći ime, ali prepoznaće se ona sama. Ivana je tek nedavno saznala za tu aferu i totalno se razočarala, ta žena im je dolazila u kuću, bila im je baš bliska - započinje Ivanina prijateljica i dodaje:

- Ivana se šokirala kada je to čula, rekla mi je "Ne mogu da verujem da je glumila da nam je prijatelj. Tražila je savete od mene, bila sva slatka i ljubazna… Jel moguće da postoje tako zli ljudi". Ša i ta devojka su se upoznali na snimanju jedne zabavne emisije, nakon toga se su čuli oko neke pesme koju je on njoj imao da ponudi i tako je sve krenulo. Svakodnevno su se dopisivali, a Ivana ništa nije primetila jer ona nikad nije kontrolisala telefon mužu. On je mnogo vremena provodio van kuće, a to je pravdao nastupima, snimanjima i obavezama, uostalom takav mu posao. On nije zanemarivao ženu, pa Ivana nikada nije posumnjala u njega, a ispade da je živeo je dvostrukim životom.

- Da je nije prevario sa Tarom, bila bi to neka druga devojka, ima muškaraca kojima je prosto u krvi da zavode i imaju više partnerki, on je jedan od tih. Prevariće i Taru kada mu se ukaže prilika za to i kada se strast između njih smanji. Da Ivana nije ušla u "Zadrugu 2" i održala mu bukvicu on bi sigurno bio i sa Draganom Mitar. Danas krivi sebe zbog tog postupka, smatra da nije trebala na takav način da štiti svoj brak i da ga je tada pustila ne bi živela još dve godine u iluziji da je on iskreno voli - zaključila je Ivanina drugarica za "Svet, a prenose mediji.

foto: Sonja Spasić, Printscreen

Kurir.rs/Svet/M.M.

BONUS VIDEO:

00:12 Čeda Čvorak zapretio Lukasu