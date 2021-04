ŠTA SE DESILO SA ISAKOM KOJI JE PREKO NOĆI OSVOJIO SVE U ZVEZDAMA GRANDA? Đorđe David priznao zbog čega kandidata niko nije VIDEO!

Pevač Isak Šabanović, napravio je totalnu pometnju kada se pojavio na sceni popularnog takmičenja "Zvezde Granda".

On je preko noći postao tema svih. Emocija sa kojom je otpevao pesme prema rečima Đorđa Davida, neviđeno je u pomenutom šou programu.

Ipak, sada se već svi pitaju šta se desilo sa njim. Član žirija Đorđe David u intervjuu ispričao je kako Isak nije učestvovao u četvrtom krugu, zbog toga što se zarazio korona virusom, međutim, da je on svojim prethodnim nastupom zaslužio "kredit" kod Saše Popovića, zbog čega je Šabanović direktno otišao u peti krug takmičenja.

- Isak je dobio koronu i propustio četvrti krug. Nije mogao da se takmiči jer je bio bolestan. Na jedan je Saša Popović doneo odluku da bez obzira na to, zbog utiska koji je ostavio, on direktno ide u peti krug. I mislim da je to apsolutno u redu. Mislim da je on svojim prethodnim nastupom to zaslužio - rekao je David, te je i malo podrobnije opisao fenomen koji se desio kada je ovaj mladić kročio na scenu popularnog takmičenja.

- Isak je dečko kojeg sam ja upoznao pre par godina i rekao mu da treba nešto od svog života da uradi. I pošto ja ulazim u "Zvezde Granda" savetovao sam mu da se prijavi. On je imao taj stav "Ma daj". A onda kad se prijavio rekao sam mu da je to pravi potez koji je napravio - istakao je Đorđe i dodao:

- Ono što je uradio Isak u datom trenutku, to je gomila emocija koja je bila prostrta po toj sceni. To se nije desilo za ove tri godine. Ali je on sebi dao lestvicu za sledeće kolo podignutu na najviši mogući nivo - zaključio je pevač.

