ON MALI PRINC, A ONA TATINA PRINCEZA! Osman u svom stilu sklepao stihove o ljubavi Jovane misice i Stefana: Ona je maštala o SREĆI

Osman Karić, otac Stefana Karića, poznat je i po svojim stihovima, koje često deli na društvenim mrežama. Na Instagramu je i sada sa svojim pratiocima podelio pesmu koju je napisao o ljubavi i vezi Jovane Ljubisavljević i njegovog sina Stefana.

Osman je uz pesmu okačio i sliku Jovane i Stefana, koje je "podmladio" u aplikaciji, te su izgledali kao deca.

- Klinac i klinceza, on mali princ, a ona tatina princeza. On igrao se rata, ona rasla je uz mlađeg brata. Sanjali snove, on gledao film Kazanove... Ona o sreći je maštala, kada je povrediš, nije praštala. Bili su deca, za užinu jela se kifla i pereca. Nisu se znali, sad su odrasli, pa su od Amorove strele pali. On voli nju, a ona njega, ljubav je kažu lepša od svega - napisao je Osman.

foto: ATA Images

Kurir.rs/M.M.

