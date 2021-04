JAVLJAJU MI SE MOMCI I DEVOJKE! Danijel Višić otkrio ŠOK DETALJE: Spavao sam u HOTELU, brat je molio RODITELJE da me vrate NAZAD!

Bivši učesnik "Zadruge 4" Danijel Višić, koji je od samog starta privukao pažnju na sebe, oglasio se i otkrio sve detalje života posle rijalitija.

Naime, Danijel je uplovio u vezu sa Miljanom Kulić, koja ga je koštala toliko da su mu roditelji zaključali vrata od kuće, nakon čega je morao da spava u hotelu nekoliko dana.

Budući da su roditelji ljuti na tebe zbog veze sa Miljanom, da li su sada nakon dužeg perioda odlučili da ti otvore vrata doma i daju ti dozvolu da živiš sa njima?

- Oni su jako ljuti, mama je malo ali otac sa mnom ne komunicira danima. Ja sam spavao u hotelu, a onda je moj stariji brat uzeo stvari u svoje ruke, i porazgovarao sa njima i molio ih da me vrate nazad kući. Jako mi je teško sve ovo, i pokušavam da ne budem u kući, bežim jer mi je neprijatno, nadam se da će se vremenom sve vratiti u normalu.

Kako tvoji prijatelji kometarišu tvoje učešće u rijalitiju, i ljudi koje svakodnevno srećeš na ulici?

- Znate kako, moji prijatelji su neko ko mene jako dobro poznaje i znaju kakav sam i kako reagujem, Ne kažem da nisu bili šokirani nekim stvarima, ali me svakako podržavaju. Ljudi kada me sretu bilo gde, ostaju šokirani samo zbog Miljane i veze sa njom.

Da li smatraš da ti veza sa Miljanom nije trebala, i da si ishitreno ušao u taj odnos?

- Mislim da sam bio u njenoj senci. Ona je neko sa kim sam ja hteo da budem prijatelj, a onda se deseilo sve ono jer je ona devojka jako navalentna. Mi smo imali dogovor da Zolu pravimo ljubomornim, ali je otišlo predaleko. Da nije bilo Miljane, ljudi bi imali priliku da mene upoznaju zaista onakvog kakav jesam.

Da li ti se nakon rijalitija javljaju devojke, i da li si mislio da ćeš biti manje prihvaćen nakon burne veze u rijalitiju?

- Javljaju mi se momci i devojke, čak i momci mojih bivših ali i one same, svi su u čudu da sam bio sa njom i ne mogu da veruju. Ali, ima i onih devojaka koje žele da me upoznaju, i tamo kada sam bio Aleks me je muvala kao i Ivana ali su nakon Miljane odustale, mislim da nisu htele njoj da se zameraju, jer svi znamo kakva je ona.

