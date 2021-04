NABACILA SAM KOJI KILOGRAM, ALI BAŠ ME BRIGA! Suzana Mančić otkrila tajnu svog dobrog izgleda: TELO SVE PAMTI!

Voditeljka Suzana Mančić, neko je ko uspešno odoleva vremenu i ko je sve lepši i lepši. Suzana je sada otkrila je koja je zapravo njena tajna.

foto: Kurir

– Da se razumemo, maže se svašta. Šta stignem, mažem na lice i na kožu. Nešto se više ne vežbam kao ranije, ali mislim da telo sve pamti. O dijetama uopšte ne želim da razmišljam, pogotovo u doba korone. Nabacila sam koji kilogram, ali me baš briga – iskrena je bila Suzana.

Inače, Mančićeva je veoma aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je otkrila da li joj se udvaraju mlađi muškarci i da li je dolazila u situaciju da nekoga mora da stavi na „blok listu” zbog neprikladnih komentara.

– Mudro se oblačim, prikrivam sve nedostatke, ali mladost je mladost. Lepa sam ja, negovana, dobro se držim, ali ja imam dve ćerke i, kad ih pogledam, vidim da sa njima ne mogu nikako da se poredim. Ima tu svega i svačega, ali ja na to ne obraćam pažnju. Ako neko prekorači meru dobrog ukusa i vaspitanja, ja ga blokiram. Ne može niko da mi se obraća kao da sam klinka. Da se razumemo. „Poštovanje, gospođo Mančić, divni ste! Na to kažem hvala i to je u redu – ispričala je Suzana ranije.

foto: Kurir

Kurir.rs/deToxic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:09 KAJA VAŽI ZA PRAVU BOMBU NA ESTRADNOJ SCENI! Pevačica sada pokazala majku, neverovatno je koliko liče: KAO SESTRE! VIDEO