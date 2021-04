MILIĆ VUKAŠINOVIĆ NAPISAO NAJVEĆI HIT TOME ZDRAVKOVIĆA: SEĆAŠ LI SE, SANJA nije bila prvo njemu namenjena!

U životnoj ispovesti za Kurir, "doktor za rokenrol" Milić Vukašinović, ispričao je kako je čuvena pesma "Sećas li se, Sanja", završila u rukama legendarnog pevača Tome Zdravkovića.

- Pesmu "Sećaš li se, Sanja" ja sam napisao za bosanskog pevača Semira Cerića Koketu. On je imao odličan glas, pesma je momentalno postala ogroman hit na lokalnom nivou, ali on nije imao želju da postane zvezda u celoj Jugoslaviji.

- Jednom prilikom oko pola dva ja se zapio i krenuo kući, kad me zove gazda jednog kafića gde je Toma Zdravković pevao. Kaže mi on da dođem tamo, tu je Toma, ali neće da peva, samo traži da mu puštamo Koketovu "Sanju". Ja sam jedva otišao tamo, bio sam mamuran. Toma je još bio u nekim zavojima, tek je izašao iz bolnice, imao je operaciju neku. On poručio vino, pije, a pesma samo ide sa razglasa. Kaže mi on da je to najlepša narodna pesma koju je čuo u životu, da on to mora da peva. Ja mu kažem: "Tomo dragi, snimi i pevaj, ko ti brani, samo nemoj da piješ." I bolja je "Dotakao sam dno života", kažem mu ja, ali se on nije složio. I nemoj da menjaš aranžman, on je kakav je Bog hteo da bude. I šta ću, ja počeh onda sa njim da pijem. Tako je Toma proslavio pesmu koju sam napisao za drugog pevača - otkrio je Vukašinović.

