HIT ponuda prvomajskih aranžmana! KIPAR, DUBAI, EGIPAT, ISTANBUL, MOSKVA Avionski aranžmani od 399€

Spremi se za prolećna putovanja, vreme je! “Travelland” vas vodi u metropole, ali i na more. Najmanje pet super aranžmana po HIT cenama!

“U aprilu putujemo na sve strane, koliko nam bar to okolnosti dozvoljavaju. Za praznike ćemo sigurno biti u Istanbulu, Kapadokiji, Moskvi, Dubaiju, ali i na Crvenom moru, Kipru, Crnoj Gori. Mesta na avionima se popunjavaju, i ne treba čekati baš poslednji trenutak” – poručuju iz agencije “Travelland”.

Za sve one koji žele da se otisnu na neku morsku obalu i pre letnje sezone, Crna Gora je savršena destinacija za početak. Priključi se 29.4. autobuskoj turi Budva-Kotor-Cetinje-Ostrog po ceni od 89 evra za 5 dana. Smeštaj je u Budvi u sirem centru grada, u blizini svih kulturnoistorijskih znamenitosti. Avionski aranžman uključuje boravak od 4 dana u Budvi ili Herceg Novom i polaske 30.4. i 1.5. All inclusive uslugu u hotelu Iberostar Bellevue 4* (u Bečićima), možete rezervisati po ceni od svega 399 evra. Ostali lux hoteli predviđeni za praznike su: Hotel Lazure and Marina 5*, Falkensteiner Hotel Montenegro 4*.

Kad je luksuz u pitanju, a pritom veoma dostupan i to za uskršnje i prvomajske praznike, onda DUBAI nema konkurenciju. Polasci su organizovani za: 24 / 25 / 27 / 29 / 30. april i 1 / 2. maj. Paket aranžmani na 4, 5, 7, 8 ili 9 noćenja već od 579 evra!

Da ugođaj bude potpun, izaberite luksuzan rizort na samoj obali severnog arabijskog poluostrva uz sopstvenu peščanu plažu - Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA 5*. Njegova najniža cena iznosi 749 evra za 6 dana. Sve cene uključuju avio kartu, takse, transfere, smeštaj u dvokrevetnim sobama na bazi izabrane usluge.

foto: Promo

KIPAR je ostrvo koje krasi Mediteran i sa velikim zadovoljstvom agencija “Travelland” baš tamo vodi svoje putnike za Uskrs i Prvi maj. Jer, gde naći mnogo sunca ako ne na Kipru?

Ono što je posebno je izbor hotela koji je agencija napravila. U pitanju su LUX hoteli kategorizacije 5 zvezdica: Adams beach 5* koji se nalazi na čuvenoj peščanoj Nissi plaži u zalivu Nisi; i Nissi Blue Beach Resort 5* - odmaralište koje se nalazi pored privatne mediteranske plaže i nudi 3 bazena i tropske vrtove. Mesta ima za polaske 1. i 2. maja. Najniža cena za pakete od 6, 7 i 9 noći je 659 evra po osobi.

Kupanje u Crvenom moru moguće je već u aprilu i zato je pravo vreme da se letnja sezona otvori odlaskom u EGIPAT već 24. aprila. Najniža cena paketa za 8 dana / 7 noćenja je 439 evra. Mesta na avionu ima i za polaske: 30.4. (od 530 € / 5 noći) i 1.5. (od 630 € / 7 i 8 noći)

Prilikom rezervacije uplaćujete samo 99 evra, ostatak 20 dana pred put. Svi hoteli iz ponude su hoteli sa 4* i 5* i obaveznom all inclusive uslugom.

foto: Promo

Metropole koje će se posetiti za Prvi maj su Istanbul, Istanbul u kombinaciji sa Kapadokijom i Moskva.

Ukoliko ste ljubitelji isključivo Istanbula, onda je za vas paket od 6 dana (autobuskim prevozom po ceni od 89 evra) ili paket od 4 ili 5 dana (avionskim prevozom od 369 evra). Polasci su zakazani za: 29 / 30. april i 1. i 2. maj. Svi hoteli u Istanbulu imaju kategorizaciju od 5* kao što su LUX hoteli:

1)Crowne Plaza Istanbul Old City 5* 2) Legacy Ottoman Hotel 5*LUX 5* 3) Radisson Blu Bosphorus Hotel 5* 4) Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus 5*

I Istanbul u kombinaciji sa KADAPOKIJOM je vrlo zanimljiv aranžman kome je teško odoleti. Termin je od 30.4 do 5.5. / 6 dana po ceni od 649 evra po osobi.

Za 10€ nižu cenu ima aranžman za Moskvu (od 639 evra po osobi), ali za 4 dana boravka. Potpuno jedna drugačija avantura za pamćenje.

Kako slogan agencije kaže “Vaše je samo da uživate”. Ostaje jedino da se odlučite za destinaciju koja će vam najviše prijati.

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst