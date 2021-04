SUZANA NAS JE PREDSTAVLJALA NA EVROSONGU PA DOŽIVELA PAD Srbija ju je gledala s ljubavnikom koji je šamara, a to nije jedini BLAM

Suzana Perović, kojoj su predviđali fantastičnu karijeru, poslednjih godina polako pada u zaborav. Ušla je u rijaliti kako bi se ponovo vratila u punom sjaju, ali nije uspela da se izvuče iz kandži rijalitija.

Suzana je zavidan uspeh postigla predstavljajući Jugoslaviju na Evroviziji 1982. godine. Snimila je četiri solo albuma i povukla se sa scene 1994. godine, a kako je kasnije navela, razlog za to je bila njena želja da se posveti deci i porodici.

U braku je sa estradnim menadžerom Vladom Perovićem, koji je pre Suzane bio u braku s Lepom Lukić. Vlada i Suzana imaju dvoje dece, sina Nikolu i ćerku Dajanu.

Od septembra do decembra 2013. godine učestvovala je u rijaliti šou „Farma“, a u septembru 2018. godine postala je jedan od učesnika druge sezone rijalitija „Zadruga“.

Upravo u "Zadruzi" Suzana je pred kamerama imala romasu sa Mikijem Đuričićem i prevarila supruga, pčelar ju je i ošamario što je ona teko podnela.

- Plakala sam zato što me je povredio sam taj čin. U životu mi se to nije desilo, nisam ni slutila da tako nešto može da mi se desi, pogotovo ne od čoveka koji je od mene napravio boginju, od čoveka koji mi je zvezde sa neba skidao... Na kraju je pustio da mi sa neba padne na glavu, da me potpuno potopi. Plakala sam jer je srušio sve zajedničke snove. Plakala sam jer sam shvatila da je to kraj - oprostiću to kao čovek, ali to više nikada ne može da bude kao što je bilo niti će biti. Desilo mi se posle toliko godina nešto najlepše, to je je ljubav, a posle toga mi se dešava nešto najgore, to je horor. Emocije su mi se pomešale, ja sam i dan danas u nekoj konfuziji- rekla je Suzana Sanji Marinković u emisiji, i danas se pitajući šta se to Mikiju desilo pa se odlučio na takav korak. Đuričić je tada dobio zabransu prilaska, ali se pisalo da mu ona ipak ide u posetu!

foto: Damir Derivšagić

Miki se posle toga mnogo pokajao, ali od pomirenje se nije desilo.

"Kriv sam, ne sporim ništa. Nisam trebao da udarim Suzanu, šta god da je ona meni rekla, a sad se svi pitaju šta je to... Šta koga briga šta je rečeno i šta god da je, nije trebalo da je udarim. Nadežda je mene prva ošamarila i udarila u povređenu nogu, gde sam slomio karlicu. Nisam pretukao ni Suzanu, ni Nadeždu, nisam ni bio u stanju, ja sam čovek koji je hodao na štakama, koji je bio povređen, imao sam nervni slom. Ništa od toga ne opravdava to što sam uradio, jer sam, opet ponavljam, kriv, ali treba to sve sagledati iz šire perspektive ", rekao je on tada.

Pčelar iz Kupinova se smirio, dobio ćerkicu Dunju i posvetio se porodičnom životu, daleko od očiju javnosti, dok se Suzana retko pojavljuje.

foto: Sonja Spasić

kurir.rs

