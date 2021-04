IZ DUBAIJA PRAVO U POLICIJU?! Ana Korać čim sleti mora na SASLUŠANJE, ne može da veruje u šta se UPLELA!

Starleta i bivša učesnica rijalitija, Ana Korać se trenutno nalazi u Dubaiju, a kako se sada navodi, ona neće moći previše uživa na odmoru, s obzirom na to da mora u policiju radi saslušanja, čim se vrati sa luksuzne destinacije.

Nedavno je u policijskoj akciji Republike Srpske "Vektor", uhapšeno devet osoba, za koje se sumnja da su preko društvenih mreža sa lažnih profila prevarili na stotine ljudi, navodeći ih da im šalju novac za navodno provereno klađenje i takozvane sigurne dojave, a jedan deo naše estrade je umešan u sve to.

Sumnjiva lica koja su se krila iza ovakvih profila brojnim javnim ličnostima davala su pozamašne sume novca da ih reklamiraju na društvenim mrežama, a među poznatima se našla i starleta Ana Korać koja tvrdi da nije znala ko su ljudi koje je reklamirala putem Instagrama.

- Anu je vest o hapšenju tih prevaranata dočekala u Dubaiju. Bila je u potpunom šoku kada je čula za to, i nije mogla da veruje u šta se uplela. Ona će morati na informativni razgovor kako bi objasnila ko je kontaktirao vezano za reklamu i koliko joj je para dato da reklamira njihove lažne dojave. Ona se baš uznemirila kada su joj javili tu vest - priča izvor i dodaje:

- Čim bude sletela u Beograd, Ana ide u policiju da da izjavu i da skine taj teret sa sebe. Žao joj je tih prevarenih ljudi, ali nije ona jedina koja je njih reklamirala - ističe izvor za Star, preneli su mediji.

foto: Ana Paunković

- Niti sam znala šta je to, niti ulazim u te kladionice. Moj posao su reklame i marketing, kako sam to uradila ja ne znam da li je ispravno ili nije, nisam ulazila u to niti sam proveravala ko su oni i šta su. Žao mi je što su ljudi prevareni, nisam znala da oni njima uplaćuju novac dok se sve ovo nije desilo- rekla je starleta ranije.

Kurir.rs/I.B/Star

