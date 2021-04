MAJIN OTAC TAKI MARINKOVIĆ ZA KURIR: Janjuš je običan folirant i ženturača koji je tu došao da se svađa sa devojkama!

Ljuborne scene i sukobi između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša ne prestaju, pa se tako novi incident dogodio nakon lažne svadbe, kada je bivši košarkaš Maju udario u nos, nakon čega je moralo da reaguje i obezbeđenje.

foto: Pritnscreen

Kurir je kontaktirao Majinog oca, Radomira Takija Marinkovića koji ističe da je o Janjušu već sve ispričano.

foto: Pritnscreen

- O njima sam sve rekao, ne mogu više da se ponavljam kao papagaj. Janjuš je jedan nasilan čovek, prevarant i alkoholičar. Popio je na svadbi sam litar viskija. Opet i kocka, krizira kod drveta mudrosti za pare da bi išao u kazino, a zakleo se da to više nikad neće da radi. Sve najgore osobine koje može jedan čovek da ima, to ih ima on. Zavlači tu njegovu lažnu mladu Aleksandru, kao šatro da se zaljubio, a ovamo je pričao da je najgora - ističe Taki.

- Ja neću da branim Maju zato što mi je ćerka, ona je isto đavo neviđeni. To je neka ludačka ljubav između njih. Maja je ljubomorna, ali ona ode u izolaciju, a on ostavi Aleksandru i dođe kod nje u krevet i moli da se pomire. Njemu je kao Maja razorila brak, a kad je gostovao u Amidži šou, javno je priznao da je prevario ženu sa Anom Korać, Ivanom Šopić i ostalim. Nije njegova žena luda što ga je ostavila, spasila se budale. Da tu nisu kamere, ko zna šta bi tu sve bilo, uzdržava se od njih. On preti i Maji i Čorbi, taj je isto klošar neviđeni, smrad jedan, koga ja ne mogu da smislim. Obični foliranti, oni su jedne ženturače koji su tu došli da se svađaju sa devojkama - završio je iznervirani Marinković.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/A.P.