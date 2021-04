DOSTA MI JE RIJALITIJA, NIJEDNA NORMALNA OSOBA NE MOŽE DA UĐE TAMO! Nini Đogani cela porodica bila u Zadruzi, a sad OPLELA po šouu

Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, istakla je da ni po koju cenu ne bi ušla u rijaliti šou program.

Iako su njeni roditelji i sestra Luna Đogani više puta bili učesnici ovakvih formata, Nina kaže da njoj učešće u rijalitiju nije u planu.

- Dosta mi je rijalitija, dovoljno sam videla za svoje godine. Mislim da nijedna osoba ne može da uđe tamo i da bude normalna, jednostavno to je zatvoren prostor - rekla je Nina Đogani, kojoj je prošle godine cela porodica bila u rijalitiju "Zadruga 3", a njihov boravak pratile su burne svađe.

Nina se osvrnula i na svoj ljubavni život.

- Imala sam samo dve veze u životu, mlada sam. Zauzeta sam, tako da mi momci sada ne prilaze. Imam dečka, i ne razmišljam sada ni o kome drugom. Ljubomorna sam, ali više kroz šalu, nekad to ne kažem dečku jer neću da ispadnem posesivna - iskrena je bila Nina, koja je već duže vreme u vezi sa dečkom Markom.

Ona je dodala i da obožava da pleše, te da je taj talenat nasledila od roditelja, Anabele i Gagija.

- To mi je na tatu gen, to je nešto najlepše što sam ikada mogla da usvojim od svojih roditelja. Obožavam da plešem, to je moja prva ljubav. I danas plešem, ali rekreativno, ranije sam išla na hip-hop - kazala je Đoganijeva.

