SLOBA RADANOVIĆ POSTAJE GLUMAC: Pevač dobio jednu od glavnih uloga u Balaševićevom filmu Megdan!

Jedna od glavnih uloga u ljubavno-akcionom filmskom spektaklu o MMA borcima radnog naziva "Megdan film", čiji je scenario napisaoAleksa Balašević, naslednik pokojnog Đorda i Olivere Balašević, poverena je pevaču Slobi Radanoviću.

On će, kako saznajemo iz izvora bliskom produkciji, imati vrlo važnu ulogu u ovom filmu. Poznato je da Sloba godinama redovno trenera i da ne "izbija" iz teretane, tako da će mu najverovatnije, pripasti uloga jednog žestokog MMA borca.

Film će pratiti borbu nekoliko junaka da ostvare svoje snove što u ringu ili u životu. Balašević je na scenariju radio s celom svojom porodicom, a sa pripremama se već uveliko započelo i očekuje se da snimanje počne naredne godine.

Naša saznanja potvrdio je i Radanović.

- Što se tiče tog filma, do mene su došle samo neke "ofrlje" informacije. Još nisam dobio scenario. Znam da su u pitanju ozbiljna produkcija i budžet i da se ništa ne prepušta slučaju. Dobio sam ulogu koja je vrlo zapažena u filmu, nije sporedna ili nešto tako. Igraću sa našim najboljim glumcima, to mi jako imponuje i potrudiću se da opravdam poverenje koje mi je ukazano. Moj lik je u top tri uloge u filmu. Moraću ozbiljno da se pripremim i fizički i mentalno. Iz samog naziva filma "Megdan", jasno je da se priča vrti oko sporta, MMA borbi, verovatno ću biti MMA borac, očekujte svakakve drame, kriminal, biće tu svega. Desilo se ovo što se desilo sa Đoletom, pa je sve to omelo malo i usporilo, ali uskoro ću se samo tome posvetiti, pa ću moći malo detaljnije da pričam o svemu tome - završio je Sloba.

I sam Balašević je u izjavi za Kurir, koji je i prvi došao do informacije da se uveliko radi na ovom projektu, objasnio radnju filma.

- Biće to sasvim nešto novo, željni smo dokazivanja da nismo samo obučeni da napunimo Beogradsku arenu fajterskom publikom, koja voli borbe i koja se kladi na borce, već i da umemo da ceo Megdan pretočimo u manje od dva sata igranog filma sa domaćim najboljim odabranim glumcima i ekipom. Biće to ljubavni film, ujedno akcioni i komični, a pre svega satkan od nekoliko istinitih događaja. Radnja prati nekoliko ljudi koji imaju svoje životne megdane, a pre svega momka koji predstavlja novu generaciju. Od sekjuritija na vratima, kafane u malom mestu, do Las Vegasa u ringu - objasnio je Aleksa.

Iako se u javnosti dosta špekulisalo o tome ko će igrati u ovom filmu, za sada je izvesno da je jedna od uloga poverena glumcu Viktoru Saviću.

