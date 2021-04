SVE SU POKIDALI, POLOMILI, POKRALI, BACILA BIH BOMBU: Vlasnica prodaje URUŠENO imanje gde se snimala FARMA za 215.000 €! FOTO

Nakon teksta i fotografija objavljenom u Kuriru o užasnom stanju u kome se trenutno nalazi nekada najpoznatije seosko imanje u Srbiji na kome se sedam godina snimao popularni rijaliti program "Farma", našoj redakciji se javila gospođa Gorica Brečić, sestra pokojnog vlasnika imanja.

foto: Kurir

Gorica tvrdi da se iza priča, da se na njenom imanju noću okupljaju ljudi u crnom i izvode rituale, stoje komšije iz Lisovića, koje su i pokrale stvari sa imanja, ali joj i smeštaju i nanose bol i tugu njenoj porodici, koja još uvek ne može da se oporavi od šoka za preminulim bratom.

- Stanje na imanju je takvo kakvo je i to se sve vidi na fotografijama. Policija je o svemu obaveštena i u sve uključena već godinu dana, otkad je moj pokojni brat preminuo u aprilu prošle godine. Ja sam jedini zakonski naslednik tog imanja. Priče o ljudima u crnom i ritualima, a koje su vam preneli ljudi koji žive u blizini su neistinite. One potiču od tih komšija, koje su vam sve to ispričali, oni su me i pokrali. To nije neko došao ne znam ni ja odakle, već od ljudi koji tu žive i sve su znali šta se događa. Policija obilazi to imanje. Ja to imanje nisam mogla da sačuvam, ono je u šumi i tu okolo nema nikoga da živi u blizini najmanje kilometar-dva.

foto: Kurir

Vlasnica imanja kaže da je imanje više puta porušeno i pokradeno.

- Ja sam krađe više puta prijavljivala policiji, ali ja nemam novčana sredstva da tamo platim stalno obezbeđenje i video nadzor. Jedino da sedim tamo stalno i da to čuvam, svaki put kad odem tamo ja doživim stres. Tuga najtužnija. Sve su pokidali, polomili, pokrali iznutra sve što je moglo da se odnese. To je ogromno imanje od preko 2 hektara i 11 ari, tamo ima 17 pomoćnih objekata. Moj brat je tamo živeo sam. Toliko sam ljuta i tužna što mog brata više nema, da bih bacila bombu na to imanje, ali to ništa neće promeniti.

foto: Printscreen

Gorica je u izjavi za Kurir potvrdila da je imanje pre nekoliko meseci dala u oglase na prodaju.

- Farma je data na prodaju jer nisam u mogućnosti da to održavam. Ljudi su izašli i procenili stanje, dali ponudu, ja se u to ne razumem. Kada su saznali za to, počeli su napadi i ovakve laži. Mislila sam čak da pozovem i Željka Mitrovića, da mi on pomogne da se razrešim tog imanja, jer ja ne znam šta ću sa njim. On je tu bio toliko godina, a ugovor je raskinut 2019. godine čini mi se. Moj brat je plaćao porez na dobit od tog izdavanja - završila je vlasnica.

foto: Printscreen

U jednom od onlajn oglasnika pronašli smo farmu iz Lisovića koji je na prodaju po ceni od neverovatnih 215.000 evra. S obzirom da to imanje poseduje nešto više od dva hektara, teško da bi moglo da bude prodato i za znatno manje para.

Podsetimo, našem listu se javio čitalač, koji je snimio i fotografisao unutrašnjost imanja, ističući da je tužno da farma izgleda ko iz filmova strave i užasa i da se po naselju priča da se tamo okupljalju ljudi u crnom, za koji se mnogi plaše da je u pitanju neka sekta.

foto: Kurir

