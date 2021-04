JA SAM SAVRŠENA ŽENA, MUŠKARCI SU KRETENI! Sindi NIKAD ISKRENIJA: Danas sve ide preko kreveta, u moje vreme nije bilo tako!

Ivana Stamenković Sindi, model i nekadašnja članica grupe "Models" progovorila je o današnjici:

foto: Ana Paunković

- Puno se svet izopačio, ima puno manijaka. Živimo u totalno drugačijem vremenu zato ja ne mogu da upoređujem to vreme kada sam se ja bavila modelingom i ovim sad. Žene se danas iskorišćavaju, tako bar ja vidim. Kao da smo radile na tim nekim ženskim pravima, a usput smo ih izgubile. Danas sve nešto ide preko kreveta koji god posao da je u pitanju. Žene nemaju svoja prava! Nije zaista tako bilo u moje vreme kada sam ja bila mlada, kada sam počinjala i to je to - govorila je Sindi.

Sindi je otkrila i kakvo mišljenje ima o današnjim vezama ističući da su ljubavnice u modi.

foto: Ana Paunković

- Današnje devojke ni ne znaju šta ljubav i pravi odnos, jednostavno se to sve izgubilo. Danas muškarci izađu sa porodicom jednom nedeljno na ručak, ovo ostalo kao ja radim, imam drugare, imam druge poslove. Nikada više ne bih ušla u brak zato što današnji brakovi funkcionišu po principu samo da se kaže da su u nekim brakovima, dok muškarci imaju gomilu nekih ljubavnica ili jednu ljubavnicu sa kojom više vremena provode nego sa svojom ženom. Žena sedi kod kuće i kuva ručak, i vidi ga jednom u deset dana. Kakva je to žena, kakva je to ljubavnica, kakav je to muškarac? - rekla je Sindi.

Zatim je Sindi priznala da je više puta bila prevarena od strane muškarca i istakla da to nikad nije praštala. A na pitanje šta njoj muškarci nisu praštali, Sindi je kroz osmeh rekla:

- Ja sam savršena žena, oni su kreteni - rekla je Sindi u emsiji "Realna priča".

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:23 POLUGOLA SINDI ZAPALILA INSTAGRAM! Pevačica se skinula u 5. deceniji i pokazala zanosno telo na kojem bi joj pozavidele i mlađe! (VIDEO)