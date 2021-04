LUKSUZNO LETOVANJE U MEKSIKU: Anastasija za odmor iskeširala 15.000 evra! Baškari se zajedno sa holivudskim zvezdama

Nakon što se nedavno vratila sa Maldiva, Anastasija Ražnatović ponovo je otputovala, ovoga puta u Meksiko. Da za nju nema krize zbog korone, govori to da je za smeštaj u luksuznom hotelu pevačica dala oko 15 hiljada evra.

To i ne čudi s obzirom na to da je Anastasija jedna od najpopularnijih domaćih ličnosti na Instagramu i da od reklama putem ove društvene mreže zarađuje dosta novca. Pored toga, i njene pesme na Jutjubu su slušane, pa i preko ove platforme mesečno zaradi nekoliko hiljada evra. Zbog toga je odlučila da se, nakon Maldiva, na kojima je bila sa dečkom Đorđem Kuljićem, počasti još jednim odmorom, i to u Srednjoj Americi.

Anastasija je u Meksiko otputovala sa drugaricama, a odsele su u mestu Tulum, i to u luksuznom hotelu gde borave holivudske zvezde. U pitanju je hotel koji nudi brojne mogućnosti, pa tako, pored bazena, ima i spa-centar, nekoliko barova, restorana, teretanu, mogućnost za brojne sportove, kao i privatnu plažu dugačku jedan kilometar. Naravno, i soba je luksuzno opremljena, ima pogled na Karipsko more i svoj izlaz na bazen.

Ovakva usluga nije nimalo jeftina, a mi smo proverili koliko košta - oko hiljadu evra po noći, zavisno od toga šta se odabere i koliko neko želi da mu soba bude luksuzna. Anastasiju će, ukoliko u Meksiku ostane deset dana, odmor koštati oko deset hiljada evra. Naravno, u to nije uračunata avionska karta i novac koji će tamo potrošiti na šoping i na izlete. Suma sumarum, minimum 15.000 evra.

Inače, pevačica se, čim je stigla na ovu egzotičnu destinaciju, pohvalila na Instagramu kako uživa. Ona po ceo dan provodi na plaži, kupajući se i ispijajući koktele, dok su noći rezervisane za izlaske.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Instagram