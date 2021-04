ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Mila se stisla za rođendanski parti, Oženjeni smuvao stjuardesu iz Kenije!

Zdravo, drage moje abronoše. Prošle nedelje je bilo lepo vreme i bašte kafića su počele da rade, pa sam konačno mogla da odem i da prikupim nove priče kako bih ih podelila s vama.

foto: Kurir štampano

Tako sam pre nekoliko dana sa prijateljicom sela u jedan popularan prestonički restoran i srela njegovog menadžera, koga poznajem. Odmah je počeo da mi priča ko mu je poslednjih meseci posećivao lokal, a spomenuo je i glumicu, zvaćemo je Mila, koja je nedavno pravila korona parti povodom rođendana. Kako kaže, ona je tolika stipsa da je, kada je dolazila da rezerviše mesta i naruči hranu, tražila najjeftinije sa menija, odnosno nešto što ne postoji. Za svoje zvanice je tražila meni koji košta 15 evra po osobi, a kako je u pitanju luksuzni restoran sa visokim cenama, pokušali su da joj objasne da to ne može da dobije. Mila je insistirala da joj učine ustupak i naprave nešto jeftinije, da nije bitna hrana i da ne želi da plaća mnogo. Kada su joj objasnili da onda može da nađe neki jeftiniji restoran, intervenisao je njen dečko, inače Punišić, i rekao da novac nije problem i da nema potrebe da štedi. Tako je Mila mogla da se pohvali na Instagramu glamuroznom proslavom i da joj svi zavide. Nedavno sam srela jednu poznanicu, inače stjuardesu, koja mi je ispričala svašta o fudbaleru, zvaćemo ga Oženjeni. Inače, on se u javnosti predstavlja kako je odan supruzi i govori da imaju savršen brak, ali joj je prećutao da ponekad overi poneku devojku tokom putovanja. Stjuardesi se koleginica iz Kenije pohvalila kako je bila sa Oženjenim dok je prošle godine bio na Tajlandu, neposredno pred pandemiju. Kenijka je otišla u jedan luksuzni restoran kako bi upecala dobrog i bogatog frajera i, gle čuda, naletela je na njega. Posle nekoliko razmenjenih rečenica odveo ju je u svoju sobu i proveo strasnu noć sa njom, a kako je galantan, častio ju je hiljadu dolara. Inače, Oženjeni je rekao svojoj ljubavnici da ima suprugu, ali da bi voleo da je opet vidi i da mu se javi ukoliko budu na istoj destinaciji. Najslađe ostavljam za kraj. U pitanju je priča o pevačici, zvaćemo je Lutkica, koja je poznata po tome što ide iz veze u vezu. Nedavno je bila u šemi sa jednim, pa skoro duplo mlađim kolegom, Klincem, i to iz koristi. On je jako popularan među mlađom publikom, a Lutkica je od njega dobijala novac nakon odrađenog posla. Klinac joj je obećao i da će joj uraditi i nekoliko pesama i da će ih producirati, što je njoj dobrodošlo s obzirom na to da ne radi i da nema para, ali, kada je on zapao u probleme i na neko vreme nestao, zaboravio je na obećanje. Kada se vratio, rekao joj je da ima novu devojku i da mu ona ne dozvoljava da ima išta sa Lutkicom. Kada je to čula, pobesnela je, pa ga sada opanjkava po gradu i priča kako je gej. To bi bilo to, drage moje. Budite uz mene i sledeće nedelje.

foto: Kurir

