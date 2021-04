POSLE MOG PREDAVANJA SMENE, 16 KOLEGA JE POGINULO! Lea Kiš o BOMBARDOVANJU i 1999. godini: Izgubila sam BEBU tad!

Voditeljka Lea Kiš Jokić otkrila je do sad nepoznate detalje iz svog života:

foto: Dragan Kadić

- Studirala sam bogoslovski fakultet, jedna sam od prvih žena koja je upisala bogoslovski fakultet srpske pravoslavne crkve devedesetih i ponosim se time - rekla je Lea.

Kaže da bi možda bilo bolje po nju da je 1999. godine napustila Srbiju:

- Bila sam tu, možda bi bilo bolje da sam napustila. Dan jedan pred bombardovanje televizije Beograd sam bila na dežurstvu i predala sam smenu i nažalost mojih 16 kolega u toj drugoj smeni je otišlo. Da, desilo mi se mnogo ružnih stvari 1999. godine, to, bombardovanje, moje kolege, izgubila sam i bebu, i posle toga nisam mogla da se ostvarim kao mama drugi put - otkrila je Lea.

Otkrila je i da je doživela da joj obiju dom dva puta:

- Obijanje je bilo u dva na vrata, pre 4 i pre 6 godina. Ali to je Voždovac, tu se to dešava redovno.

Na negativne komentare o naslednici burno reaguje:

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram

- Pogađaju me loši komentari o Sari, izazivaju u meni i ljutnju i bes. Nisam do sad čula negativne komentare. Bila je đak generacije, student generacije, pogađa me sve negativno za nju - rekla je Lea.

Priznala je i da joj nije bilo svejedno kada su ljudi omalovažavali njenu emisiju, ali je imala i spremne odgovore:

- Da, nerviralo me je kad su ljudi omalovažavali moju emisiju i to način na koji svi rade - učestvuju u svemu tome. Pitaju me "kako možeš to da radiš", a ja ih pitam "Kako ti možeš to da gledaš?" - rekla je Lea i otkrila da se ne kaje što više ne radi na televiziji Pink:

- Za sada nisam imala ponudu da se vratim na Pink. Ne kajem se što sam napustila Pink, zato što ne napuštam ništa, uvek ostavljam otvorena vrata - zaključila je voditeljka.

foto: Printskrin Youtube

Kurir.rs/S.M./Blic

