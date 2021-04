NISAM ZAVISILA OD MUŠKARACA! Snežana Dakić o ženama i izgledu: Mnogi se ponašaju u skladu sa nekim VEŠTAČKIM pravilima!

Voditeljka Snežana Dakić progovorila je o muško ženskim odnosima, ženama i starenju.

foto: Damir Derivšagić

- Definitivno nikad nisam zavisila od muškarca, naročito ne od raznih nelečenih kompleksa, a ne želim ni da zavisim od bilo kog sistema. Niti prihvatam da me neki trendovi u javnom diskursu proglase nevažećom zbog viška kvalifikacije. Možda su mi baš zato prijatelji govorili da sam jako hrabra, čak i kada sam se osećala krajnje nemoćno i bespomoćno, kada se ni jedna vrata nisu otvarala. Ali treba znati i onu latinsku mudrost da „hrabrima pomaže sreća i da će se dobro uvek vratiti sa neke druge strane“ – kaže Dakićeva kojoj muškarci često upućuju komplimente na društvenim mrežamama:

- Komplimenti uvek prijaju, ali moram da kažem da ima mnogo više pohvala od žena. Što se tiče muške pažnje, mogu samo da kažem da izuzetno laska činjenica da se žena od 50 godina danas kotira kao seks simbol, jednako kao i ona od 35. To je ogroman korak za čovečanstvo i znak za ženski rod da ne treba previše da brine zbog starenja. Može zadugo da se izgeda lepo, uz umerenost, negu i zdrave misli – smatra Snežana kojoj je dugo trebalo da sve obaveze organizuje prema svojim afinitetima.

foto: Kurir Televizija

- Sve vreme sam u akciji i u borbi, ali da stvarno pobedim sebe i druge, da prevaziđem okolnosti i promene trebalo mi je celih sedam godina. I danas se često pitam ima li sve ovo smisla. Najteža mi je ta potraga za smislom, ali to je svojstveno ostvarenim osobama srednjih godina, kada se otvori potreba za novim ciljevima, za novim putevima i novim rešenjima, a to je teško. Lakše je u rutini i u zoni komfora, ma koliko to bilo dosadno. Mislim da je glavna prepreka pobediti uloge u koje se mi uživimo: uloga supruge, uloga majke, uloga direktorke, uloga TV zvezde, uloga estradne ličnosti... A onda uloga deteta, muža, brata... Ljudi su zato blokirani kada im se te uloge ukinu, na primer razvedu se, deca porastu, roditelji preminu, izgube posao ili kada te uloge prestanu da budu tako važne. Mnogi se ponašaju u skladu sa nekim veštačkim pravilima – govori Snežana Dakić.

Snežana ističe da često dobija poruke zahvalnosti, jer je svojim stavovima uspela da razdrma javnost.

- Meni stižu na stotine poruka zahvalnosti što otvoreno govorim o ljubavi, udvaranju, vaspitanju, neukusu, pa i seksu. Pišu mi ljudi mojih godina, ali i jako puno mladih žena, koje su izgubljene u ovom vremenu poremećenih vrednosti, lažnog sjaja i podmetnutih kukavičjih jaja. Lakše im je kad vide da dileme nisu samo njihove, da i poznate i uspešne žene biju iste bitke sa nerazumevanjem, neprihvatanjem, lažnim moralom - zaključila je Snežana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Blic

