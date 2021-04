KAD JE BILA NA DNU: Ceca se požalila VLADIKI da ju je KRST koji nosi savio do poda, a onda ju je OVA njegova rečenica promenila

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović veoma je pobožna i posti sve velike postove i odlazi na pričešće.

Društvenim mrežama kruži deo intervjua, kako se navodi, posle jednog koncerta, u kojem Ceca priča o teškim trenucima u životu i veri koja joj daje snagu.

"Dešavale su mi se stvari u privatnom životu da sam bila na visinama oblaka, a znala sam i da budem na dnu. A čovek postane čovek kroz sve te prilike i neprilike koje ga zadese u životu. U stvari, tu vidi koliko je jak, koliko može da istraje. Postoji jedna rečenicu koju sam prihvatila za istinitu. Jedan vladika mi ju je rekao. Ja sam se požalila da mi je jako teško i on je meni rekao: Svako od nas na rođenju dobije veličinu krsta i gospod Bog nikada ne pogreši. Ja sam mu rekla da da je kod mene preterao, meni je kičma do poda. A ne, ne, on je nepogrešiv", ispričala je Ceca posle jednog koncerta.

kurir.rs

