IMAO JE 4 GODINE KADA SU MU MAMA I TETKA SAOPŠTILE DA JE ARKAN MRTAV! Veljko otvoreno o bolnim trenucima: Stalno sam pitao GDE JE!

Veljko Ražnatović je otvoreno govorio o ubistvu oca Željka Ražnatovića Arkana, pa je otkrio da su mu mama i tetka saopštile kada je izgubio tatu. Ističe da je to bio šok za njega.

Mladi bokser je najteže pada što oca gotovo i da nije zapamtio, jer je ubijen kada je on imao samo četiri godine, 15. januara 2000. godine.

"Stalno sam pitao gde mi je tata, a mama i tetka nisu htele da me lažu, pa su mi priznale da je mrtav. To je bio šok za mene. To je šok za svako dete... Sreća pa sam bio baš mali. Ne želim da pričam o tome, to su teške teme, samo mi znamo kako nam je bilo. Ne mogu više ni da razmišljam o nefer stvarima koje su mi se dogodile. Sada je na meni da pružim sve svom detetu, da nastavim život dalje", priča Ražnatović.

Detinjstvo mu je, pored smrti oca, obeležilo i hapšenje majke Svetlane. Ubistvo oca niko od njega nije krio, ali hapšenje majke jesu:

"Dok je mama bila u zatvoru, ja sam mislio da je u Americi. Anastasiji i meni su pričali da je otišla na turneju i ja sam verovao u to. Bio sam dete, išao sam u školu i čekao da se majka vrati, a oni su govorili da će uskoro. Niko od dece me nije zadirkivao, bili smo svi mali, pa o tome nismo ni razmišljali", rekao je Ražnatović za "Hit Informer".

