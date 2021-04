ŠERIFOVIĆKA OTKRILA KOGA VIDI U FINALU ZVEZDA GRANDA! Marija ne krije ko joj se dopada najviše: DIVNA je devojka, našle smo se!

Marija Šerifović, nakon skandala sa diskvalifikovanom takmičarkom, otkrila je ko su joj favoriti u takmičenju "Zvezde Granda" i istakla da joj nedostaju nastupi:

- Ne mogu da kažem da postoji favorizovanje, ali istovremeno nemam problem da pohvalim nekog javno, ko je bio maestralan u mojoj grupi. U prošlom krugu u mom timu su apsolutno briljirale Valentina Kuzmanović i Krstinja Todorović - rekla je pevačica i članica žirija "Zvezda Granda".

Zatim je otkrila šta misli o Krstinji.

- Stvarno smo se našle u svakom smislu i ona je jedna divna devojka, poslušan đak i sigurna sam da ćemo se boriti hrabro u finalu - rekla je Marija.

Šerifovićeva ne krije i da joj veoma nedostaje pevanje. Prošlo je više od godinu dana od njenog poslednjeg koncerta i turneje, pa pevačica jedva čeka da ponovo počne da radi punom parom, kako je i navikla.

- Jedanaestog marta je bio onaj poslednji koncert kada sam se ja odjavila… Nedostaje mi publika. Ne znam više šta ću sa sobom, sve što je trebalo da pročitam pročitala sam, sve što je trebalo da odgledam, odgledala sam. Pomirila sam se sa činjenicom da sigurno do duboke jeseni, čak i zime, se za mene neće ništa promeniti, jer svi mi koji smo koncertni izvođači, poslednji smo otišli, ali poslednji ćemo se i vratiti na scenu. Ono što je lepo za mene je da imamo rasprodat konecert, to je taj četvrti i bukvalno od 3.000 i kusur karata je samo par ljudi poželelo da vrati karte, što je lepo znati, pogotovo u ovim vremenima kada je ljudima neophodan novac, tako da je to znak da svi jedva čekamo da se nastavi. Kada izađe novi album, onda će se destiti jedna velika regionalna turneja - istakla je Marija.

