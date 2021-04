NINA ĐOGANI OTKRILA KAKAV JE MARKO MILJKOVIĆ KAO ZET! Progovorila o sestrinom izabraniku i javno rekla šta misli O NJEMU!

Mlađa ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija prvi put je progovorila o odnosima u porodici i zetu, Marku Miljkoviću.

foto: Pritnscreen

Nina Đogani se do sada nije oglašavala u medijima, ni tokom učešća njene porodice u rijalitiju ni posle toga, mađutim ona je sada iskreno govorila i o porodičnim odnosima, ali i svom zetu.

Veza njene sestre Lune Đogani i Marka Miljkovića bila je intenzivno ispraćena tokom učestvovanja u rijalitiju, a poznato je da će oni uskoro postati roditelji i da će Luna na svet doneti devojčicu za koju su odabrali ime Mia.

Sada se prvi put za medije oglasila i Nina i rekla kakav je Miljković prema njoj.

- Marko je super zet. Dosta toga se promenilo od rijalitija, neću to uopšte da komentarišem, to ćemo da ostavimo sa strane. To su njihovi nerazrešeni odnosi, ali Marko kao Marko je uvek bio super prema meni, džentlmen. Sve najlepše imam da kažem o njemu - rekla je Nina

foto: Pritnscreen

