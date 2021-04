ŠABAN I JA SMO PEVALI, A ČOVEK JE TUKAO ĆERKU! DOŠLA JE POLICIJA: Jana svedočila UŽASU, pa priznala koji NADIMAK je trebalo da IMA

Dragana Todorović Jana već dve i po decenije jedna je od najpopularnijih pevačica na Balkanu.

Sada je pevačica otkrila mnoge nepoznate detalje iz svog života, između ostalog i o tome kako je saznala za pogibiju Šabana Šaulića sa kim je mnogo puta nastupala.

- Sećam se da sam vozila i zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želeo moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim jer sam se osećala kao da sam izgubila nekog rođenog - rekla je Jana i onda se prisetila mučne scene koju je zajedno sa pokojnim kraljem folka doživela na jednoj proslavi u inostranstvu.

- Gazda tog veselja se toliko napio da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo, i to jednu pesmu "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17,18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu. Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidna ili Sanelina suza - ispričala je Jana.

Pevačica se o tome kako je u poslednjem trenutku promenjen nadimak koji joj je prvobitno namenio Saša Popović.

- Saša Popović je hteo da se ja zovem Gara. Čak je počeo tako i da me zove. Da nije bilo Pere Stokanovića, mog druga i saradnika, tako bi i ostalo. Međutim, on je došao i rekao: Daj da ne upropastimo ovu mladu, lepu ženu, jer Gara može da se zove i krava i tele... Tada je on smislio nadimak Jana koji i danas imam - rekla je Jana u emisiji "Pečat u vremenu" na K1 televiziji.

