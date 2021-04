BIVŠA KOLEGINICA O AFERI BUJANOVAC! Bile su animir dame, Milica je bila STALNO PIJANA, a Aleks uhvatili da RADI kao PROSTITUTKA!

Nakon mnogih spekulacija o aferi Bujanovac i Švajcarskoj, a sada se oglasila saučesnica, bivša drugarica i koleginica Milice Kemez i Aleksandre Nikolić Aleks, Katica Sekovska iz Makedonije.

Kako ona kaže, Milica i Aleksandra su prvo radile u Bujanovcu, kao animir dame, nakon čega su otišle u Švajcarsku. Kako navodi, tamo je bila i Sanja Stanković.

-Znam Milicu dugo, nas dve smo zajedno radile, prvo smo radile u Bujanovcu ona je bliska sa mojom drugasricom iz Makedonije. Živela je sa njom i jedno vreme je ostala na ulici, nije imala gde da ide i moja drugarica je uzela nju u stan kod sebe. Dunja joj je ponudila posao, i Milica je pristala. Dovela je nju u Bujanovac u ''Kasa Kubana'' kod Jašara - počela je Katica, tadašnja Milicina koleginica i drugarica.

-Tamo je bila i Aleksandra Nikolić i bilo je puno cura koje su bile i pre u Zadruzi. Milica je godinu dana radila u Bujanovcu. Ja sam živela dugo sa Dunjom i radila u šanku, sve sam videla kako funkcioniše. Ona je u Bujanovcu upoznala gazdu, koji je oženjen i ima troje dece. Ona se sa njim svakodnevno drogirala i alkoholisala, i nakon izvesnog vremena je rekla da neće da radi. Izašla je iz kafane, jer nije imala posla. Tamo su dolazili gastarbajteri bogati. Oni su te devojke mogli da iznajme, i sve u dogovoru sa gazdom. Da bi zaradili nadnicu u Bujanovcu, nudili su 20 evra dnevnicu, i sve što piju gosti, pola ide gazdama, pola njima - priča ona.

- Nakon toga smo napustili Bujanovac, i otišli u Švajcarku. Radili smo u kafe baru ''Panorama'' i ''La Luna'' u Sent Galenu kod Kendija. Dok smo radili tamo, Dunja, Milica i ja smo živele zajedno. Sanja Stanković je takođe radila u kafe baru ''Panorama''. Radile su kao animir dame, i mnoge su prevarile za pare. Milica je bila isto sa gazdom u vezi, koji je imao troje dece i bio u braku. Nakon izvesnog vremena Dunja ju je upoznala sa bogatim Albancem Labijan. On je bio u vezi sa Dunjom, ali Milica ga je preotela od Dunje i zbog toga su se one posvađale. Posle toga je upoznala čoveka iz Italije, Oldenijana, a Milica je sa njim pričala samo preko gugl prevodioca - dodaje Katica.

- U Švajcarskoj smo bile 2017. i 2018., Milica se vratila u Novi Sada. Znam da je Milicu Oldenijan finansirao nakon toga, pa i dok je bila u ''Zadruzi 3'' on je slao novac na Melicin račun. Tako su uspele da otvore frizerski salon. Dunja i Milica su se potukle zbog njega, a posle toga ja sam završila sa njom - iznosi Sekovska.

- Aleks Nikolić ima zabranu da uđe u Tursku jer su je uhvatili da nelegalno radi kao prostituka. Čovek koji je nju čuvao, zove se Dejan, on je iz Beograda - završila je Katica.

