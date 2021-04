RELJA IZBEGAO ODGOVOR NA PITANJE O NIKOLIJINOJ TRUDNOĆI, pa priznao da ga je ćerka REA učinila OSETLJIVIJIM I RANJIVIJIM!

Relja Popović vešto je izbegao da prokomentariše navode o trudnoći svoje supruge Nikolije Jovanović:

- S obzirom na to da vidim da se to u medijima piše već neko vreme, mi se na tu temu nismo oglašavali i smatram da smo hteli da se oglasimo, bilo da demantujemo ili potvrdimo, mi bi to uradili, s obzirom da nismo, to neću učiniti ni u ovom trenutku - tajanstven je ostao Relja.

Reper je otkrio i koliko ga je ćerka Rea promenila kao osobu:

- Promenila me je, više nisam ja centar svog sveta, nego je to sad moje dete, a opet s druge strane gledam da ne zapostavim ni sebe, ni svoje želje i ambicije, pa gledam da budem posvećen i porodici i sebi, ali apsolutno da me je promenila na hiljadu načina i učinila me osetljivijim, ranjivijim - priča Relja za Premijeru.

