MLADEN VULETIĆ I LEPA VODITELJKA OTKRILI KADA STAJU NA LUDI KAMEN: Progovorili o detaljima njihove veze, a evo koliko DECE ŽELE!

Voditeljka Kristina Iglendža i rijaliti zvezda Mladen Vuletić započeli su ljubavnu vezu nakon bekstva iz vile Parova. Njihova ljubav cveta iz dana u dan, a sada su progovorili o svadbi.

Kad će svadba?

- Svadba je na jesen. Ako bude para, mislio sam da će biti u maju, ali treba da nas isplate. Napravio bih ja i sutra, al nema se para trenutno.

Ko je sve znao za vas u vili Parova?

- Mi nismo bili zajedno dole. Kad bih popio sve sam pričao tamo, al ona je bila voditeljka pa nije bilo ništa u vili. Bio sam učesnik, ona je bila voditeljka, priznali smo emocije iako sam ja njoj bio antipatičan. Tek posle Parova smo se smuvali.

Kako si smirila takvog zavodnika?

- Ko kaže da me je smirila. Ja sam shvatio da si ti prava i to je to. Nema potrebe da me smiruje.

Koliko planirate dece?

- Troje planiramo, ali dvoje ćemo sigurno imati, nadamo se.

Kristina, da li ti Mladenove obožavateljke prave smicalice?

- Ima par situacija, al kad je mačka brinula šta miševi misle - rekla je kratko ona.

Kurir.rs/Alo/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 LENA KOVAČEVIĆ UŽIVO U PULSU SRBIJE: Učim da balansiram stvari u životu!