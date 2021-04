NAJVEĆI HIT LEKSINGTON BENDA KRIJE VELIKU TAJNU: Bio je namenjen popularnoj pevačici, a onda je postao njihova LIČNA KARTA!

Grupa Leksington bend važi za jedan od popularnijih bendova, a pesma kojom su se proslavili jeste „Dobro da nije neko veće zlo“, a ono što malo ko zna jeste da je ova numera prvobitno bila namenjena Emini Jahović.

Bojan Vasković, frontmen Leksington benda ističe da je numera „Dobro da nije neko veće zlo“, njihova lična karta, a potom je Miloš Vuksanović otkrio kako je zapravo ova pesma došla u njihove ruke i donela im veliku slavu.

– Lična karta definitno. Imamo sreću da smo snimali pesme koje su tog ranga, ali ovo je definitvno numera po kojoj nas šira populacija zna – ispričao je Bojan Vasković, a potom je gitarista Miloš Vuksanović otkrio još detalja.

– Bane Opačić je komponovao tu pesmu u trenutku kada sam ja došao kod njega da se vidimo. Svira on pesmu i kaže on: „Evo radim nešto za Eminu“ i krene da peva i bila je neka druga ženska strofa i krene refren. Mi odmah pošaljemo Bokiju i pitamo ga kako mu se sviđa, on se oduševio. I eto tako, ko pre devojci njegova devojka – ispričao je gitarista Miloš Vuksanović u emisiji „Šok Tok“.

