MARIJA JE VELIKI ČOVEK, HRABRILA ME JE! Vanja Knežević nakon diskvalifikacije otkrila da li je u KONTAKTU sa Šerifovićkom!

Vanja Knežević, bivša takmičarka "Zvezde Granda", prisetila se svog učešća u muzičkom šouu iz kojeg je diskvalifikovana.

Ona je istakla da joj je Marija Šerifović bila veoma podrška i da joj je najviše značio njen zagrljaj kada je doživela neprijatnu situaciju u emisiji.

- Marijin zagrljaj mi je u tom trenutku najviše značio, jer je ona veliki čovek. I posle takmičenja me je podržavala. Kada se sve završilo, došla je iza scene, jer me je dovoljno poznavala pre čitavog incidenta. Splet emocija je bio veliki. Pričala je sa mnom iza scene, hrabrila me i govorila mi kako da se najbolje pripremim za baraž. Čule smo se nakon diskvalifikacije, ali posle toga više nismo bile u kontaktu – govori Vanja, kojoj je takmičenje ostalo u lošem sećanju.

- Kad pomislim na sve ono što se dešavalo na sceni, preseče me u stomaku. Takmičenje mi je bila strašna lekcija koja me je naučila mnogo čemu. Prošla sam kroz neke stvari veoma mlada, čim sam zakoračila u svet šou-biznisa. Shvatila sam da je nakon svega najbitnije da iz svega gledam samo pozitivnu stranu. Za mene koja sam po prirodi osetljiva, situacija je škakljiva, ali sam svesna da se sve uči s vremenom. Trudila sam se da se na sceni ne rasplačem kada sam dobijala uvrede. U glavi sam govorila sebi „nemoj da se rasplačeš, nemoj da se rasplačeš“. Suzdržavala sam se sve vreme, ali nisam uspela. Nisam želela da pred kamerama loše izgledaju moje emocije – govori mlada pevačica.

foto: Pritnscreen

- Na sebe gledam kao na normalnu mladu devojku. Pohađam dve škole, medicinsku i muzičku, koja mi više dođe kao relaksacija. Ipak sam neko ko bi želeo da mi muzika bude životni poziv. U medicinskoj školi sam do sada imala prosek 5,0. Volim kontakt sa ljudima, to je bio jedan od razloga da izaberem humani poziv za sebe. Nisam sigurna da li ću biti đak generacije, ali se nadam toj tituli. Dobra organizacija je ključ svega i tada sve ide kako treba, ali mi je muzička škola bolja jer sviram klavir i apsolutni sam sluhista – zaključila je Vanja.

foto: Pritnscreen

Inače, Marija je nedavno na snimanju "Zvezda Granda" prokomentarisala ovaj slučaj.

"Ja moram da budem iskrena, radujem se radujem nastavku snimanja. A što se tiče Vanje Knežević ja sam s tom temom završila. Sve što sam imala da kažem na tu temu ja sam rekla", rekla je Šerifovićka.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

00:07 LIDIJA VUKIĆEVIĆ RASKOPČALA KOŠULJU I POKAZALA PREVIŠE! Glumica promenila imidž, a sada snimkom mnogima PROBUDILA MAŠTU!