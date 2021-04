U MORU RAZVODA, ONI IPAK OPSTAJU! Najduži brakovi na ESTRADI traju decenijama: Evo kako su se upoznali i šta ih VEZUJE godinama!

Brakovi na javnoj sceni ne opstaju baš dugo, ali neki na našoj estradnoj sceni su baš uspeli i traju po nekoliko decenija i upravo su neki od njih primeri pravih ljubavi.

I dok su mnoge javne ličnosti poznati po skandaloznim razvodima, ima i onih koji su više puta pokazali kako imaju skladne brakove i uživaju u ljubavi.

Sinonim za pravu ljubav su bili definitivno Dragan Nikolić i Milena Dravić koji su se upoznali na snimanju filma "Kako su se volele dve budale". U jednoj od pauza između snimanja 31. decembra 1971. godine otišli su u opštinu Vračar i venčali su se, a kumovala im je glumica Jelisaveta Seka Sablić.

foto: Pritnscreen

Zorica Brunclik i Miroljub Kemiš važe za jedan od najskladnijih parova. Iako je bila dve godine starija od njega, Kemiš se zaljubio u nju nakon razvoda od Vesne Zmijanac.

"Vesnu Zmijac volim najviše na svetu, samim tim što se razvela od tako divnog čoveka, a meni je omogućila da upoznam veličinu prave ljubavi", izjavila je Zorica jednom prilikom u emisiji "Grand".

foto: Dragana Udovičić

Lepa Brena i Slobodan Živojinović upoznali su se u novogodišnjoj noći 1988. godine, a venčali se nakon četiri godine zabavljanja na svadbi decenije u hotelu Interkontinental u Beogradu 7. decembra 1991.godine. Njih dvoje imaju sinove Viktora i Stefana, dok Boba ima i sina Filipa sa prvom suprugom.

Dragana Mirković se Toniju Bjeliću zaklela na večnu ljubav pre više od 20 godina. Pevačica je mir pronašla u Beču, gde uživa u svakodnevnim stvarima i lepim porodičnim trenuctima. Njih dvoje imaju dvoje dece koja se ne eksponiraju u javnosti.

foto: Damir Dervišagić

Estradni par Biljana Jevtić i Aca Ilić jedan je od najskladnijih bračnih parova na estradi i nikada ih nisu pratili nikakvi skandali, a istim žarom, sa istim poštovanjem i ljubavlju vole se i posle trideset godina.

„Trideset godina braka i moje dve najveće ljubavi“, napisala je u oktobru Biljana uz fotografiju sa sinom i suprugom. Godišnjicu su proslavili uz mirnu večeru, u prisustvu prijatelja i sina Ivana koji je u junu postao punoletan.

Sloboda Mićalović (39) i Vojin Ćetković (49) jedan su od najskladnijih parova u svetu glume. Njihovu porodičnu sreću zaokružili su kada su 2010. godine dobili ćerkice, bliznakinje Veru i Milu. Vojin je nedavno otkrio da je za uspešan brak bitna ljubav, poštovanje, razumevanje. Njih dvoje su se sreli na snimanju filma “Zona Zamfirova” 2002. godine.

- Sećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko godina, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Video sam je kao nekog ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao po principu “lepa je” ili slično - prisetio se Vojin nedavno u jednom intervjuu za domaće medije, dok je Sloboda pričajući o naslovima u medijima istakla:

Vesna i Đole Đogani uprkos razlici u godinama, oni su već dve decenije u srećnom braku. Njih dvoje imaju sina Adriana i ćerku Lauru, dok Đole iz prethodnog braka sa Slađom Delibašić ima dve ćerke.

foto: Nemanja Nikolić

Kada su Vesnu pitali da li je ona kriva za razvod Slađe i Đoleta, opširno je objasnila:

"Oni su važili za najomiljeniju grupu, Đole i Slađa su stvarno bili super, plesala sam sa njima. Ja sam živi svedok koliko su bili popularni i voljeni od strane publike. Dvoje ljudi se razilaze, a javnost na Balkanu misli da je odgovorna treća osoba. Njih dvoje nisu mogli da funkcionišu iz svojih razloga. On je odlučio da nastavi da se bavi karijerom, a na kraju je našao mene, nije mu padalo na pamet da mogu da zamenim nju. Njih dvoje su se iz ljubavi uzeli, on je jako teško podneo taj razvod. Ne volim kada ljudi sa strane smatraju da zauvek budu takvi, oni imaju pravo da rade šta žele. Svako je otišao na svoju stranu, a publika koja je tada bila razočarana i povređena i danas gaji "hejt" prema meni. Kao da je Đole Đogani jastuk kog sam ja ukrala. Da je on tako "lak", ne bismo mi opstali 20 godina. Kao žena nikada ne bih patila za muškarcem koji me ostavio, ne voli me više, idemo dalje, ali žene vole da pate i kukaju za tim stvarima."

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 BRENA BAŠ ZNA DA UŽIVA! Pevačica otputovala u Crnu goru, snimila VRHUNSKI pogled iz aviona, pa se NJEMU posebno obratila!