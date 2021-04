ANA JE MRŠAVIJA SAD NEGO PRE TRUDNOĆE, A JA SAM SE U PRITVORU UGOJIO 20 KG! Rasta iskreno o bivšoj, otkrio da li bi RADIO sa njom

Reper Stefan Đurić Rasta nedavno je izašao iz pritvora gde je proveo četiri meseca, a sada je otkrio da je odande doneo 20 pesama.

Rasta je iza rešetaka počeo da radi svoje automiografske pesme koje će nositi naziv broja ćelije u kojoj je bio - "3211".

On se dotakao i bivše supruge Ane Nikolić sa kojom ima ćerku Taru, te je otkrio kako mu se dopada njen poslednji album.

foto: Damir Dervišagić

– Strava! Generalno volim od “Labilne” pa sve nadalje što ona radi u tom modernom prizvuku i Ana to dobro može da iznese - rekao je Rasta, pa je prokomentarisao Aninu kilažu budući da je smršala 50 kilograma.

– Mislim da jeste mršavija nego pre trudnoće. Za to je potrebno imati karakter i dosta rada na tome. Ja nisam nešto vispren s tim stvarima. Kod mene se to dešava prirodno, imam jo-jo efekat. Nekad smršam 10, a dobijem posle 15 kilograma. Iz pritvora sam doneo 20 novih pesama i 20 kilograma. Svaka joj čast, kao majci i zbog obaveza oko posla, stvarno je potrebno izdržati u tome.

foto: Pritnscreen

Na pitanje da li ima u planu da snimiš duet sa Anom ili nekom drugom zvezdom?

– Zašto da ne? Nisam nikad forsirao duete, već sam neko ko se u prvom planu bavi muzikom. Sagledavam muziku kao umetničko delo gde mogu ili ne mogu da vidim nekog izvođača. Bez obzira na to što sam kompozitor, odavno sam prestao da prodajem pesme i da se bavim tom pijačnom prodajom. Bavim se projektima i pravljenjem dobre muzike. Imajući iskusvo da uglavnom pogrešni ljudi imaju para, uvek nekako neka pesma dođe i do pogrešnih ljudi. Došao sam do momenta kada to više ne moram da radim, već da samo stvaram. Kad god nekog vidim, rado ga pozovem. Naravno, sa Anaom imam neku posebnu energiju i to zahteva da se desi neka posebna pesma - rekao je Đurić.

foto: Printscreen TikTok

Kurir.rs/I.B/24 sedam

Bonus video:

00:59 Rasta ispričao U SITNA CREVCA kako je pao zbog marihuane, ali i šta je sve dovelo do OVOGA