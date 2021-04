SEVERINA POSLE 17 GODINA O INTIMNOM SNIMKU O KOM JE BRUJAO REGION: Nisam izašla iz kuće 6 meseci, to je bio ŠOK! OSUDILI SU ME!

Pevačica Severina Kojić našla se u jeku medijske pažnje 2004. godine kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

"Nikad nisam tražila da moja intima izađe. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad nemaju šta da mi kažu, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda", priča Severina, koja dalje navodi na koji način su joj prijatelji, ali i majka svojevremeno davali podršku:

"Ali moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: 'Mala, koji su to punjetari (splitski izraz za nedorasle mladiće)? Kad je ona stvar imala veze sa moralom? Ko je to izmislio?' Peki me je tad nazvao da me nasmeje i rekao: 'Pa ne možeš snimiti sve u jednom kadru. Trebala si da raskadriraš…' Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: 'Kolegice, čujem da vam treba filmska muzika?' Majka je bila najpreciznija, rekla je: 'Ajde, ćerko, jednom ćemo se tome smejati'. I smejemo se danas".

Ipak, ovaj događaj joj nije oduvek bio smešan.

"Ali tad nisam šest meseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti, rekla je pevačica.

Pevačica Severina Kojić naglasila je da su srpske glumice koje su sa svojim pričama izašle u javnost pokrenule lavinu u celom regionu.

- Zatečena sam koliko nam je teže u odnosu na ono šta smo mislili da će biti. Ja sam mislila da jesam, da mogu da želim, da letim. Svaki je život bogat ljudima, idejama... i onda neko sruši taj tvoj svet, život, dignitet, i ne znaš više jesi li žrtva ili učesnik jer se bojiš da će tvoje ćutanje izazvati sumnju, a tebe je samo strah. Jer o tome se ne govori. Ne javno - navodi Severina u Nedeljniku.

- Velika je hrabrost i Milene Radulović i Danijele Štajnfeld, i Merime Isaković. To je veliko olakšanje za sve žene. U Hrvatskoj je to pokrenulo lavinu na fakultetima, posebno na Akademiji dramskih umetnosti. Nešto što je zapravo grozno, ali je otvorilo javni prostor koji o tome govori. Eto i u tom slučaju se prelilo iz jedne zemlje u region. Jer princip je isti, sve su ostalo nijanse, rekao bi Đole.

- To je velika, velika stvar. Milena u početku verovatno uopšte nije bila svesna šta je pokrenula. Naravno da kao žena moram da reagujem, pisala sam joj privatno. Nije bitan sadržaj, divno je koliko je ljudima ipak stalo i koliko se ipak neke stvari menjaju. Barem se o njima priča. U ovim slučajevima ćutanje nije zlato. Upravo čitam knjigu Tomasa Eriksona "Okruženi psihopatama" koju sam dobila od prijateljice za Božić. Dobra mi je baš prijateljica i dobro poznaje moju situaciju. Preporučujem - zaključila je pevačica.

