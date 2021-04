DRAMA U DOMU DARKA LAZIĆA, GAGIĆKA STRAHUJE ZA DETE?! Marina sklonila sina zbog pevačevih veza s mafijom?!

Verenica Darka Lazića, Marina Gagić, navodno je sklonila sina Alekseja iz porodične kuće u Brestaču jer je uplašena za njegovu bezbednost zbog toga što pevača dovode u vezu s vođom beogradskog ogranka "kavačkog klana" Veljkom Belivukom.

foto: Damir Dervišagić

Navodno, otkako je u medijima osvanula priča da je Lazić automobil mercedes CLK prodao izvesnom Nikoli Crnom, koji se povezuje sa Veljom Nevoljom, kao član njegovog klana, Marina je u panici da nešto loše može da im se desi.

foto: Damir Dervišagić

Pošto im je pre nekoliko dana i policija zazvonila na vrata zbog rutinske provere, Gagićeva se još više uplašila da iza svega toga zaista postoji nešto. Više nije mogla da podnese toliki stres, pa je iz bezbednosnih razloga otišla kod roditelja.

foto: Printscreen/Pink

- Darku nije prestajao da zvoni telefon otkako se saznalo da je prodao auto jednom od ljudi koji je blizak sa Veljom Nevoljom. Zbog toga je Darko pre nekoliko dana ugasio novi broj telefona, pa su ljudi počeli da zivkaju i na fiksni. Sve to je mnogo stresno njegovoj majci, bratu i verenici, a u kući je malo dete, koje ne može da zaspi od telefona. Darko je objasnio zbog čega ga ljudi zovu i da nema potrebe da se brinu jer nije ništa strašno, ali njemu ni majka ne veruje. On uvek priča da je sve u redu, pa onda saznaju ili da se prevrnuo kolima ili da je prekršio neki zakon. Posle dolaska i provere policije Marina mu je rekla da će nakratko da se skloni kod svojih, bar dok se ne slegne prašina, iako je Darko pokušao da je nagovori da to ne radi - priča izvor blizak pevaču.

Lazić je navodno teško podneo to što ga je verenica rastavila od sina, pa nekoliko puta dnevno ide u Pećince kod njenih roditelja da bi ih video.

- Darko je mnogo vezan za Alekseja, pa se zato posvađao s Marinom kad mu je rekla da vodi dete u Pećince kod svojih. Rekao joj je da preteruje i da sinu, kao i porodici, ništa neće da se desi. Objasnio joj je da je samo prodao auto čoveku koji je blizak sa Belivukom i da nije dublje umešan u tu ekipu, ali ona u to ne veruje. Rekla mu je da joj je svašta priredio otkad su zajedno i da je bolje da se skloni na vreme, pre nego što neko upadne u kuću i uradi ko zna šta - kaže izvor.

foto: Printskrin/Jutjub

Darko je potvrdio da je bilo poziva sa nepoznatih brojeva:

- Kod kuće sam u Brestaču, sve je u redu. Ne znam zbog čega se podigla tolika prašina oko tog auta. Policija samo radi svoj posao i rekli su mi da nema potrebe da javno pričam bilo šta o tom automobilu, već da sve mogu da kažem u policiji direktno. Zvali su me nepoznati brojevi, ali se nisam javljao. Što se Marine tiče, znate kakve su žene, preuveličavaju bez potrebe - rekao je Darko i dodao da je u žurbi jer pomaže bratu na imanju.

Marina se kratko oglasila za medije:

- Zaista ne bih ni o čemu sada da pričam - rekla je kratko i odmah prekinula vezu.

Ana Sević dala je izjavu pre nekoliko nedelja u policiji, pa je ispričala da je besna na bivšeg supruga Darka zbog toga što nije proverio papire spornog automobila.

- Taj automobil mi je Darko poklonio nakon našeg venčanja. Kola mi se nikada nisu sviđala jer nisu praktična za decu. Posle je mercedes ponovo prodao dečku od kog ga je i kupio. Međutim, novac od tog čoveka nikada nije uzeo. Sporno je bilo što se taj auto vodi na mene, a dogovor je bio da se prebaci na tog dečka kad ga isplati. Međutim, auto nikada nije isplaćen, a kasnije je pronađen s lažnim tablicama. Zato sam bila besna. Zbog toga se moje ime upliće u priču s kojom nemam apsolutno nikakve veze - izjavila je tada Sevićka.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Kurir.rs/S.M./Srpski telegraf

BONUS VIDEO:

00:25 SKANDAL U EMISIJI NA KURIR TELEVIZIJI! Darko Lazić napravio HAOS! Pobesneo PSUJE i PRETI vozaču: Hoćeš da te cimnem GLAVOM!