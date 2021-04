PLATILA SAM DARKOV DUG OD 50.000, NE BIH VOLELA DA ZAVRŠI U ZATVORU! Zorica Marković oprostila Laziću ceh posle 4 godine!

Foto: Printscreen/Happy, Printscreen/Magazin In, `

Pevačica Zorica Marković nedavno je izjavila da joj kolega Darko Lazić i dalje nije vratio novac koji joj navodno godinama duguje.

Ipak, Zorica se najviše iznervirala kada je čula da je Darko ogovara po medijima i priča na sav glas kako preko njega želi malo medijskog prostora u novinama.

foto: Damir Dervišagić

– Više ni ne čitam ko kakve izjave daje, ni ko kome zabada nož u leđa, pa ni šta kaže Darko Lazić. Ja njega zaista volim i stvarno nisam rekla da bih volela da on završi u zatvoru. Mislila sam na sve koji prave te korona žurke i ne poštuju mere. Novčana kazna za sve koji prave žurke, ako ponove isto onda još veća kazna kao što svuda u svetu rade, a to je kućni pritvor ili zatvor. Pa koliko nam dnevo ljudi umire, gde je tu savest. Darko je poslednji na planeti da bilo šta ružno kažem, a on se pali kao hepo kockica, koji mu je moj više - rekla je Zorica, pa nastavila:

- Kada je pre dve godine gostovao u "Zadruzi", sedeli smo sa Janjušem i razgovarali da nas troje otvorimo neku kafanu. Šalili smo se da se zove "Daleko bilo" i tada sam onako iz zezanja rekla "Prvo da sa Darkom izravnam račune", kad plati ceh, možemo da sarađujemo!" Kao da sam ga ubola u oko. Samo to spominje. Od tog ceha je prošlo četiri godine i ja sam platila u restoranu taj dug od nekih 50.000 dinara i kraj priče - rekla je pevačica za "Star", preneli su mediji.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B/Star