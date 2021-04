MARIJA ŠERIFOVIĆ POKAZALA KAKO BI IZGLEDALA SA SILIKONIMA I BOTOKSOM! Ovakvu transformaciju ni ona nije očekivala, HIT FOTKE

Pevačica Marija Šerifović veoma je aktivna na društvenim mrežama, pretežno na Instagramu, ali nikad ne koristi filtere prilikom slikanja, kao što to rade mnoge javne ličnosti.

Ipak, sada nije mogla da odoli novom filteru na Instagramu koji je postao hit na ovoj mreži. Naime, on pokazuje biste izgledali da imate previše silikona u usnama, jagodicama i botoks na licu.

foto: Pritnscreen Instagram

Pevačica je na Instagram stori objavila video sa pomenutim filterom i na taj način iznenadila, ali i slatko nasmejala svoje pratioce.

foto: Pritnscreen

Takođe, i glumac Miloš Biković našalio se sa ovim filterom, te je pokazao kak bi on izgledao.

On je tom prilikom objašnjavao da je najbitnija unutrašnja lepota, dok je ono spolja prolazno, a snimio se sa filter koji prikazuje lice, bukvalno nakon nekoliko odlazaka kod plastičnog hirurga.

- U životu je najvažnija unutrašnja lepota, najvažnije je da čovek radi na sebi, na svojoj duši, da mu uvek to bude glavni cilj. To što je spolja, to dođe i prođe. Mladost dođe i prođe, to nije važno, važno je koncentrisati se na ono što je unutra - rekao je Biković.

foto: Pritnscreen

