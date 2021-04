NESREĆE NIKAKO DA ZAOBIĐU POZNATI TV SERIJAL: Ekipa doživela težak sudar, a ovoj voditeljki su rekli da neće ustati iz kolica

U saobraćajnom udesu kamiona i kamioneta, koji se pod još nerazjašnjenim okolnostima dogodio u petak, oko 11 sati, u selu Lađevci na Ibarskoj magistrali, na deonici puta Kraljevo - Preljina, teško su povređene dve osobe i pričinjena je značajna materijalna šteta.

Kako se pretpostavlja, udes se dogodio kada je kamion „skanija“, prokupačke registracije, krećući se prema Kraljevu, naleteo na kamionet „fijat“ beogradske registracije u kojem se nalazio deo ekipe poznatog televizijskog serijala „Kuća od srca“, a koji je pokušao da se na glavni uključi sa sporednog puta, sa desne strane kolovoza, pišu Novosti.

Ovo nije jedina nesreća koja je zadesila ekipu ovog serijala. Naime, pre nekoliko godina i voditeljka i producent u to vreme serijala "Kuća od srca" doživela je tešku saobraćajnu nesreću iz koje je jedva izvukla živu glavu.

Sandra Denda je pre nekoliko godina u potresnom intervjuu za Kurir ispričala je kroz koji pakao prolazi otkako je teško povređena u avgustu 2018. godine u saobraćajnoj nesreći u blizini Kovina.

Producent i voditeljka emisije "Kuća od srca" zadobila je višestruke prelome opasne po život - automobil joj je u potpunosti smrskao deo lica, danima je bila u komi... Ipak, danas se kreće pomoću štapa, iako i dalje trpi bolove.

"Meni su stavili fiksacije nakon udesa jer su kosti lica bile smrskane. Doktor Lazović, koji me godinu dana lečio, rekao je da je zatekao kašu umesto kostiju. On mi je stavio te titanijumske pločice i rekao da će nakon šest meseci da mi ugradi veštačku kost, ali da je to skupo. Rekla sam mu da novac neće biti problem jer su moje kolege novinari spremne da sakupe novac i da im je potrebno oko 15 dana za to. Nikakav odgovor nisam dobila. Posle godinu i po dana su me prebacili kod drugog doktora, kao pingpong lopticu, a on mi je rekao da nije optimista da će operacija biti uspešna jer su zglobovi srasli i izgubili svoju funkciju. Pitala sam ga: 'Je l‘ to znači da su me lekari sad dodatno upropastili posle nesreće?', rekao je da to nije pitanje za njega."

Ostatak intervjua pogledajte ovde:

Kurir.rs/i. Ercegovčević