VRELE NOĆI U DUBAIJU! DARA I TONI LUDUJU ZA SVE PARE: Ona se razgolitila i pokazala 2 NAJBITNIJA IMENA urezana na svojim LEĐIMA!

Dara Bubamara sa svojim mlađim izabranikom otišla je u Dubai gde uživa u luksuzu, a sada se i razgolitila i pokazala šta nosi na leđima.

Pevačica se obukla u crno, družila se sa Tonijem, a potom i otkrila dve tetovaže na leđima. Dara je urezala ime sina Konstantina koje je u srcu sa krunom i ukrašeno ružama, ali i pokojne majke Milice.

Pevačica je jednom prilikom otkrila koliko je patila kada joj je majka preminula.

"Kada me pitaju da li si nekada tužna, e to je jedino kada se setim svoje majke. Jedini šok i problem u mojoj karijeri to je kada sam izgubila majku. Ona mi jedino nedostaje", rekla je pevačica tada.

