OGLASILA SE SVEKRVA MARIJE KILIBARDE! Poznata glumica o vezi njenog sina sa voditeljkom: Ona je divna, volela bih da dobijem UNUKE

Voditeljka Marija Kilibarda nikada se u javnosti nije pojavljivala sa emotivnim partnerom, Branislavom Vučelićem. Njih dvoje su pre nekoliko dana proslavili godinu dana svoje ljubavi, a Kilibarda je po prvi put objavila na društvenoj mreži Instagram fotografiju sa majkom svog dečka, glumicom Ljiljanom Dragutinović i njegovom sestrom Anom Vučelić na kojoj su sve tri nasmejane.

Komplimenti na račun ove tri lepotice samo su se nizali, a glumica Ljiljana Dragutinović ispričala je sve pojedinosti o voditeljki i svom sinu i otkrila da je ta fotografija nastala na rođendanu njenog unuka kada su se svi porodično okupili.

foto: Printscreen/150 minuta

– Ja bih volela kada bi moja deca odgovorila na ta pitanja, kada bi Marija odgovorila, to bi bilo sjajno. Ja jedino što mogu da kažem jeste da je bio rođendan mom drugom unuku Ivu i da je ta fotografija tada nastala. Bili smo na rođendanu kod moje ćerke Ane i zeta Veljka. Oni imaju dva sina – započela je glumica.

Na pitanje da li je Marija nekada zatražila savet od nje, glumica otkriva da je situacija takva da ona traži od voditeljke, ali i od svoje dece, kojima se kako kaže, nikada nije mešala u životne odluke.

– Iskrena da budem, situacija je takva, vreme je takvo da ja od nje tražim savet, a ne ona od mene. Inače tražim savet od svoje dece. Mudrovati deci o životu, to nije njihov put. Ja sam njih vaspitavala, a kada su odrasli on meni vaspitavaju (smeh). Nikad se nisam mešala u život svoje dece. Oni su sami mogli da dođu do zaključka, a ja sam bila osoba koja im nikada direktno nije ukazivala na njihove greške, već sam izokola pričala o tome, jer kad deci kažete nešto direktno, to kod njih izaziva bunt. Sada je već drugačija situacija, sada ja od njih tražim savet, od dece, pa i od Marije.

foto: Vladimir Šporčić

Ljiljana Dragutinović o Mariji ima samo reči hvale. Voditeljku uvek na televiziji imamo prilike da vidimo dobro raspoloženu i nasmejanu, a kako glumica kaže, baš takva je i privatno.

– Ona je tako prirodna, divna, ja bih se začudila da se nekome ovakva osoba ne sviđa. Ona je jedna, čarobnica. Ona sve nas začara dobrom energijom. Onakva kakva je na televiziji, takva je i privatno.

Glumica je ponosna baka dva unuka koja su joj podarili ćerka Ana i zet Veljko, a sada nam je otkrila i da li bi volela uskoro da dobije unučiće i sa sinovljeve strane.

– Naravno, kako da ne, to nikada ne pitajte nijednu majku. Naravno da želim – rekla je za kraj glumica Ljiljana Dragutinović.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

BONUS VIDEO:

00:12 ANA NIKOLIĆ POKAZALA GOLE GRUDI: Pevačica se skinula, a poprsje pokrila samo kosom!