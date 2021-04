TAKI U ZAGRLJAJU STANIJE DOBROJEVIĆ! Starleta bez brushaltera i GOLOG stomaka pozirala sa Majinim ocem: OBOJE NASMEJANI! (FOTO)

Otac Maje Marinković oglasio se na svom Instagram profilu, a objavom je iznenadio svoje pratioce.

On je nedavno izjavio da je zbog ćerke Maje i stresa smršao 11 kilograma, što se može primetiti na poslednjoj objavi koju je podelio.

Naime, on se uslikao sa starletom Stanijom Dobrojević, a fotku je odmah podelio na društvenoj mreži i napisao:

"Ko drugi nego prelepa Stanija", napisao je on.

"U poslednje vreme dešavaju se čudne stvari, baš je napeto i borimo se, ne spavamo. Njeno ponašanje je za rijaliti top, to je sve šou. Ko hoće Maju za ćerku oslabiće za 2 meseca 11 kilograma. Malo zbog stresa a više zbog Maje. Pratim celu noć, ne spavam već 3 godine. Mnoge stvari radi što ne bi trebalo. Zatvoren prostor je učinio svoje, ona je moje dete, ali ne mogu protiv nje. Videli smo poslednji obračun, ona ima 49kg, može da je povredi i da bude fatalno po Maju. Nije lako videti dete uplakano, nije lako. Noćima sam plakao, to sada doživljavam kao da je predstava, kao da je sve to gluma. Najviše me nervira kad je vidim da plače. Maja je iskrena, ona se ne folira. Ona je njega zavolela", rekao je Taki nedavno za Alo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.