BOŽE, BACI I MENI JEDNOG DEČKA! Aleksandra Bursać jedva čeka da pronađe srodnu dušu: Pevačica otkrila da li joj se neko DOPADA!

Pevačica Aleksandra Bursać ne krije da se na emotivnom planu kod nje ništa novo ne dešava, kao i da još uvek nije našla svoju srodnu dušu iako priželjkuje da se to u što skorije vreme dogodi.

Aleksandra objašnjava da bi volela da i ona pronađe svoju mirnu luku i da nađe partnera.

– Jado moja, Bogu hvala! Ja je zovem jado… Evo još jedanput da se prekrstim i kažem hvala ti bože što nađe dečka… E sad i meni podari jednog. Baci ga odozgo i da budemo svi srećni i zadovoljni. Vanja je našla, to je to. Pa ni Mladenovićka nije našla, eto dva ako može da baci za nas dve. Postoje momci koji mi se dopadaju, svi su nešto daleko i nikako nešto da se dogodi… Ova korona je sve usporila, neda nam se, da možeš da otputuješ do tog dečka, da on dođe do tebe… – rekla je Aleksandra.

Pevačica je istakla da nije mirovala tokom pandemije koronavirusa i da je radila na svojim pesmama, ali da još uvek nije vreme da ih objavi.

– Da ne ispadne da kukam, pesme su spremne, sve je spremno samo mislim da još uvek nije trenutak da bilo šta izdajem, možda će izaći jedan duet i jedan cover čisto eto zbog moje publike, ali pesmu bi ostavila za bolja vremena – ispričala je Aleksandra Bursać za Grand Online.

