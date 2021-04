NAJGORI JE GLUMAC SA KOJIM SAM SARAĐIVAO, GIDRA JE ZA NJEGA BEBA: Maca bez dlake na jeziku o kolegi, kaže da je totalno LUD!

Glumac Dragan Marinković Maca rekao je za svog kolegu Radeta Ćosića da je najgori glumac sa kojim je sarađivao.

Dragan Marinković Maca dobio je pitanje od voditelja, za koji je popularni glumac imao spreman odgovor.

"Rade Ćosić", istakao je Maca.

Voditelj ga je zamolio da pročita pitanje, što je Marinković bez ustručavanja uradio.

"Pitanje je ko je najgori glumac s kojim sam sarađivao. On je lud, Gidra je mala beba za njega, ti ne znaš šta će se njemu desiti, u kom pravcu to ide, od žanra do svega, s njim je sve izazov, svaka proba i svaka predstava je premijera. On nije najgori glumac kao loš glumac, čak naprotiv, već totalna budala. On je ozbiljno lud", rekao je Maca u emisiji "Amidži Šou".

