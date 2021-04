ZORANNAH: Mene može da radi samo moćan muškarac koji dobro izgleda! TVITERAŠI osuli paljbu, blogerka je za njih SPONZORUŠA!

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah opet je javno komentarisala muško-ženske odnose, iako se pre nekoliko godina zbog svojih stavova našla na osudu brojnih pratilaca.

Ona je na televiziji Hajp, na pitanje voditelja sa kojim bi tipom muškarca pre bila u vezi, svojim odgovorom zaprepastila javnost.

- Da li bi pre bila sa muškarcem koji je materijalno nestabilan za neke tvoje kriterijume, ali da te čuva kao malo vode na dlanu ili sa muškarcem koji ispunjava sve što se tiče ponašanja ali da nije bogat? - upitao je voditelj, a ona je kao iz top aodgovorila:

- Odgovor je vrlo jednostavan - ni sa jednim ni sa drugim, zato što mene muškarac mora da radi, da bih ja bila sa njim, a da bi me radio mora da bude uspešan i moćan i mora da dobro izgleda. A onda sve ostalo, pa i da me drži kao malo vode na dlanu. Ako me on ne radi na sve moguće načine i ako ja nisam luda, mene to ne drži. Ja sam onda ili otišla sa nekim drugim ili sam otišla za nekim drugim. Mene muško mora da radi, imam neku tu svoju listu od 16. godine, kako taj neko mora da izgleda i šta sve mora da ima - rekla je Jovanovićeva.

- Ja svog života neću da se odreknem, a da izdržavam nekog, to mi je užas. Žena da izdržava muškarca, malo mi je... štagod... Da se odreknem svojih putovanja i stvari neću, hoću da neko ide sa mnom levo-desno, gde god mi se ide - završila je ona.

Ova izjava je odmah naišla na negodovanje brojnih tviteraša, koji je nisu štedeli u komentarima.

- Opet se ova javlja da priča o muškarima! Tipična sponzoruša! Nju može da radi samo neko sa parama, katastrofa! Ženo, pokrij se tim velikim ustima i ne progovaraj! - samo su neki od komentara.

Podsetimo, blogerka je već nekoliko puta davala slične izjave na ovu temu, na šta javnost nije blagonaklono gledala.

- Nikada ne bih mogla da budem sa muškarcem koji manje zarađuje od mene. Takav ne bi mogao da me privuče. Meni treba neko ko je siguran u sebe, ko može da priušti sve ono što mogu i ja sebi. Da ne nailazimo na problem te vrste - rekla je ona pre nekoliko godina za domaće medije, a na meti javnih osuda i kritika, našla se i posle izjave da su muškarci bitniji od žena.

