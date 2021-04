OGLASILI SE ALEKSANDRINA MAJKA I MAJIN OTAC POSLE ŽESTOKE TUČE U ZADRUZI: To je ludačka ljubav, Janjuš je kriv za sve!

Prethodni vikend bio je jedan od najburnijih otkad je počela sa emitovanjem ova sezona "Zadruge". Žestoki fizički okršaj o kome ne prestaje da se priča je tuča između Aleksandre Nikolić i Maje Marinković.

foto: Printscreen

Kurir je stupio u kontakt sa roditeljima glavnih akterki tuče, koji nikako nisu bili raspoloženi za razgovor na ovu temu.

foto: Printscreen YT

Aleksandrina majka Slovenka više ne želi da razgovara sa medijima.

- Ja nikakav komentar nemam, nemojte me više zvati, za sve što vas interesuje obratite se mom advokatu - rekla je besno Slovenka.

Ni Taki Marinković nije bio raspoložen za razgovor, ali je kratko prokomentarisao novonastalu situaciju.

- Meni je jako loše, otkad sam ih video kako se onako divljački tuku nije mi dobro. Mislio sam da ću da umrem. Toliko mi je pozlilo, doktori mi još ne daju da idem kući. Pritisak mi je od stresa otišao na 200, u jako sam lošem stanju. Za sve to je kriv klošarčina Janjuš, neću ja da pljujem po maloj Aleksandri jer nije dobra sa mojom Majom, to nije roditeljski, mogu otac da joj budem. O Maji ne mogu da pričam, ne znam šta joj se dešava, ona kao da je skroz poludela. To je ludačka ljubav, bolesna. On je kriv što pravi svađu, uživa da gleda kad neko pati, pravi manipulator. Ona će nastradati zbog te budale tamo, on mi je glavni krivac za sve - završio je Taki.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/A.P.