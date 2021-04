SVI IMAJU EKSPLICITNE SNIMKE, SAMO NEĆE DA KAŽU: Maju Marković prozivali su zbog VRUĆIH KADROVA, a ona sada ZAPUŠILA SVIMA USTA!

Pevačica i dojučerašnja takmičarka rijalitija Maja Marković, gostovala je u jednoj emisiji gde se dotkla eksplicitnih snimaka koji su objavljeni na Internetu, nedugo nakon što je prevarila verenika u rijalitiju.

Maja je priznala da se snimala "s bivšim dečkom" Jovicom Putnikovićem, kojeg ona nije želela da imenuje, ali i dodala da "ne vidi u čemu je problem".

"Svi to rade, svi imaju takve snimke i nikada to neće reći. Kada je njihov život u pitanju to negiraju, ali smatram da su to normalne stvari kada je nečija veza u pitanju. To zaljubljeni parovi rade. Jesam, uradila sam to, pogrešila i ostavljam to iza sebe", rekla je pevačica na Red televiziji.

