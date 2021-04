UHVATILA ME ZA MEĐUNOŽJE I NIJE HTELA DA PUSTI! Radanoviću su se na nastupima dešavale URNEBESNE stvari, jedna devojka ga GAĐALA!

Slobodan Radanović otvoreno je govorio o svom životu, poslu, ali i neprijatnim situacijama koje su mu se dešavale na nastupima.

Pevač je otkrio i čega se u životu stideo.

"Ne stidim se nijednog posla, živeo sam sam, morao sam da obavljam sve i sve sam morao da radim... Stidim se postupka u rijalitiju, tada sam se tako osetio, svi smo živa bića, grešimo ili ne, bitno je da nešto naučimo. Ja sam ceo život samo na svojim greškama učio", rekao je Sloba, pa otkrio neprijatnu situaciju koja mu se desila na nastupu:

foto: Printscreen/Premijera

"Na nastupima bude teško, posebno jer nas okružuju ljudi pod dejstvom alkohola, nisam imao preterano neprijatnih situacija. Neka devojka me gađala cipelom, htela je da me poljubi. Devojka u Budvi me pozvala, bila je izdignuta bina, a ona me iz sve snage stisla za međunožje, nisam mogao da verujem šta se dešava, a ona ne pušta! Obezbeđenje je udaralo po rukama, ona se smejala, ali se na kraju sve to dobro završilo."

"Moja devojka je znala za koga 'polazi'. Teško je izboriti se sa svim ovim, stalno upoznaješ nove ljude, devojke, ne znam kako bih to podneo da sam na drugom mestu... Antifanovi pišu da nismo zajedno, ali nije tako, ona je super. Čeka da prođe ovo sve, da se malo posvetimo sebi, svakodnevica ubija, navikli smo da živimo drugačijim životima", dodao je Radanović koji je u emisiji "Premijera Vikend Specijal" istakao i da planira ženidbu.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

