NOVA LJUBAV NA POMOLU? Lepa Lukić IZNENADILA priznanjem: Hoće da se ZALJUBI, pa otkrila da je JURE 10 godina MLAĐI!

Popularna pevačica Lepa Lukić bila je večerašnji gost u popularnoj emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Ona je govorila o životu, karijeri, ali i o potencijalnoj novoj ljubavi u svom životu.

- Može biti siromah, budžovane nikada nism volela, ali sam volela lepe. Važno je da je običan čovek, ne sa javne scene - kaže Lepa.

Ako bi se pojavio neko vredan pažnje pevačice, kako kaže ne bi imala ništa protiv da se zaljubi, ali ništa više od toga.

- Pa mogla bih da se zaljubim u čoveka koji je duhovit, volim duhovite ljude. Ali samo da se zaljubim, drugo da ne posoji. Meni se i dan danas udvaraju, i to mlađi, čak do 10 godina mlađi. I još kažu da me ne bi dali ni za jednu mlađu, al' ja im ništa ne verujem - kaže Lepa.

-Svaki je bio mlađi od mene, oni me i jure. Moje godište mi ne prilazi uopšte, nikad se nisam ni družila sa mojim godištem. Nije da sam ja njima rekla da dođu, jer su mlađi, oni me jure - kaže poznata pevačica.

